السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بدء فصل الخدمة عن منازل المناطق العشوائية في «العدل والفضل»
خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية تهنئة للملك تشارلز عقب توليه عرش بريطانيا
أسباب تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي
تحذير.. إذا شممت رائحة الخيار في منزلك فاعلم أن به أفعى سامة
«الجوازات»: حالة واحدة تمكن المطلقة من السفر بابنها
بعد اعتقاد سائد بأنها جزيرة .. اكتشاف جبل جليدي مغطى بالحصى شمال غرينلاند

الرئيسية

 /

أخبار

 /

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية تهنئة للملك تشارلز عقب توليه عرش بريطانيا

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية تهنئة للملك تشارلز عقب توليه عرش بريطانيا

خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية تهنئة للملك تشارلز عقب توليه عرش بريطانيا
٠٤:٠٠:٥٢ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

بعثا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء،  برقية تهنئة لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

خادم الحرمين

وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، أن نبعث لجلالتكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، كما يسرنا أن نشيد بمكانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين. متمنين لجلالتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم الصديق اطراد التقدم والازدهار”.

تهنئة ولي العهد

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة اعتلائه العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية .

وقال سمو ولي العهد : “يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي.

الكلمات الدلالية:
الملك تشارلز بريطانيا تهنئة خادم الحرمين ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
سفارة المملكة في القاهرة تحتفي بالطبيب حمدان الحازمي

سفارة المملكة في القاهرة تحتفي بالطبيب حمدان الحازمي

٠١:٠٨ ص، الخميس، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
بعد تعيينه.. «الرشيد» يوجه الشكر لخادم الحرمين وولي العهد

بعد تعيينه.. «الرشيد» يوجه الشكر لخادم الحرمين وولي العهد

١١:٤٦ م، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
ضابط سوداني: ما في بيت عندنا إلا وبه شئ من الملك سلمان (فيديو مؤثر)

ضابط سوداني: ما في بيت عندنا إلا وبه شئ من الملك سلمان (فيديو مؤثر)

١٢:٠٨ ص، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف محافظة دهوك شمال العراق

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي استهدف محافظة دهوك شمال العراق

٠٦:٣٧ م، الخميس، ٢١ يوليو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *