بدء فصل الخدمة عن منازل المناطق العشوائية في «العدل والفضل»

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أعلنت لجنة الأحياء العشوائية في جدة، بدء فصل الخدمات عن منازل المناطق العشوائية في “العدل والفضل”، تمهيداً لبدء أعمال الإزالة والمقررة بتاريخ 1 أكتوبر القادم.

وأوضحت اللجنة أن الأحياء العشوائية التي تم الانتهاء منها والجارية إزالتها تبلغ 30 حياً من أصل 32 حياً عشوائياً، وتبقى حيان سيتم الانتهاء من إزالتهما في شهر أكتوبر القادم.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة، أعلنت عن تقديم خدمات حكومية مجانية لسكان الأحياء العشوائية بجدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي حتى اليوم .

وجاءت الخدمات المجانية كالآتي:

– تم دفع إيجارات 432.500.000 قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان

– تقديم 95.530 خدمة شملت “سلال غذائية والدواء والوجبات ونقل العفش وحليب الأطفال”

– توظيف 269 مواطن ومواطنة

– تسكين 18.515 أسرة

– تسليم 202 وحدة إسكان تنموي

وتواصل أمانة محافظة جدة أعمال إزالة وتطوير الأحياء العشوائية في المدينة، فيما تعتزم الجهات المعنية استثناء المنازل التاريخية في هذه الأحياء من قرار الإزالة، بحسب صحيفة “المدينة”.

وتتوزع هذه المنازل التاريخية على 7 مناطق في الأحياء العشوائية التي ستتم إزالتها، فيما تضم كل منطقة ما يقارب من 10 منازل.

وترغب الجهات المعنية في الحفاظ على المكتسبات التاريخية في هذه الأحياء عبر مراعاة ضوابط عمليات الإزالة، ثم تسليم المواقع التراثية لوزارة الثقافة.

كما تم تحديد آلية إزالة المنازل العشوائية المحيطة والملاصقة للمنازل التاريخية، إذ ستتم إزالة المبنى العشوائي الملاصق للمبنى التاريخي، على مرحلتين.

وسيشهد النصف الأول من أعمال الإزالة استخدام المعدات الثقيلة، أما الجزء الثاني فسيتم استخدام الأيدي العاملة حتى تكون عملية الإزالة دقيقة ومركزة على المنازل العشوائية.