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أسباب تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي
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أسباب تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي

أسباب تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي

أسباب تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي
٠٣:٥٥:٠٣ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كان ارتفاع معدلات الفائدة بشكل حاد، وتأثر التوقعات بشأن الطلب على النفط نتيجة للقيود التي فرضتها الصين للحد من تفشي فيروس كورونا؛ سبين أساسين لتراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفض أسعار الخامين القياسيين انخفاضا طفيفا، إذ تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.2 بالمئة على مدار الأسبوع بعدما وصل في مرحلة ما لأدنى مستوى له منذ شهر يناير.

وسجل خام غرب تكساس الأمريكي هو الآخر انخفاضا أسبوعيا بنسبة بلغت 0.1 بالمئة؛ فيما تأثرت أسعار الذهب الأسود بإعلان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع عن زيادة في معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط بآخر جلسات الأسبوع بعد أن هدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بوقف تصدير النفط والغاز إلى أوروبا إذا وضعت حدا أقصى لأسعار النفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.69 دولار، أي بنسبة 4.1 بالمئة، لتصل إلى 92.84 دولارا للبرميل؛ وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بواقع 3.25 دولار، أي بنسبة 3.9 بالمئة، إلى 86.79 دولارا للبرميل.

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انخفاض أسعار الخام تراجع أسعار النفط خام النفط رفع معدل الفائدة فيروس كورونا

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