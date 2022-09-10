السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
برعاية رئيس الجامعة الإسلامية.. جائزة متون تحتفل بالمشاركين في دورتها الخامسة
«السديس» يدشن تطبيق «أعلام».. تعرف على أبرز المعلومات عنه
هذا ما فعله طلاب تجاه معلمهم أثناء إلقاء كلمته في حفل تقاعده بمجمع السويدية (فيديو مؤثر)
بدء فصل الخدمة عن منازل المناطق العشوائية في «العدل والفضل»
خادم الحرمين وولي العهد يبعثان برقية تهنئة للملك تشارلز عقب توليه عرش بريطانيا
أسباب تراجع أسعار النفط للأسبوع الثاني على التوالي

الرئيسية

 /

منوعات

 /

تحذير.. إذا شممت رائحة الخيار في منزلك فاعلم أن به أفعى سامة

تحذير.. إذا شممت رائحة الخيار في منزلك فاعلم أن به أفعى سامة

تحذير.. إذا شممت رائحة الخيار في منزلك فاعلم أن به أفعى سامة
٠٣:٤٢:٤٨ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

يمكن لحاسة الشم أن تنقذك من مصائب كبيرة مثل أن تشم رائحة حريق في المنزل شب في بدايته فتسيطر عليها قبل أن يتحول لكارثة، لكن ماذا إن شممت رائحة خيار في منزلك؟!.

ذكر موقع “بوبي بونز”، أنه في حال شممت رائحة الخيار في المنزل، في الوقت الذي لا يقوم فيه أحد بطبخه أو أكله، فهذا قد يعني أن هناك أفعى سامة في منزلك.

وأوضح الموقع أنه “قد يكون هناك حيوان قاتل يزحف بمنزلك”، كالأفاعي الجرسية السامة، على سبيل المثال، في حال انتشرت رائحة الخيار.

ويعود السبب وراء هذه الرائحة، إلى الغدد الموجودة في قاعدة ذيل الثعبان، ومن الممكن أن تشتد الرائحة إذا اختلطت مع فضلاته.

وعندما يخاف الثعبان، يطلق الرائحة الشبيهة بالخيار، كآلية دفاع. ويمكن أن تحتوي أوكار الأفاعي السامة أيضا على تلك الرائحة.

وشدد الموقع على أهمية الاتصال بخبراء التعامل مع الحيوانات والزواحف لتخليصك منها، في حال تأكدت من وجودها في المنزل، وعدم الاقتراب منها بنفسك.

الكلمات الدلالية:
أفعى سامة خيار رائحة الخيار رائحة خيار في المنزل

مواد ذات صلة

المزيد
الإعدام للاعب منتخب الجزائر بعد تورطه في جريمة مروعة

الإعدام للاعب منتخب الجزائر بعد تورطه في جريمة مروعة

٠٨:١٥ م، الثلاثاء، ٢٤ مايو ٢٠٢٢
أنونيموس تُسرّب بيانات دونالد ترامب الشخصية

أنونيموس تُسرّب بيانات دونالد ترامب الشخصية

٠٣:٣٩ م، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠١٦
القهوة والمياه الغازية تتسببان في فقدان الشهية

القهوة والمياه الغازية تتسببان في فقدان الشهية

١٠:٠٤ م، الأربعاء، ٢٩ يناير ٢٠١٤
«لكزس» تُطلق الكوبيه الفاخرة الجديدة «LC» الصيف المقبل

«لكزس» تُطلق الكوبيه الفاخرة الجديدة «LC» الصيف المقبل

٠١:٤٣ م، الأثنين، ١٢ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *