بعد اعتقاد سائد بأنها جزيرة .. اكتشاف جبل جليدي مغطى بالحصى شمال غرينلاند

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كشف العالم الدنماركي رينيه فورسبرج أن ما كان يعتقد أنها جزيرة في أقصى شمال العالم، ليست جزيرة على الإطلاق وإنما جبل جليدي مغطى بالتراب والحصى.

بحسب وكالة الأنباء الألمانية، اكتشف علماء دنماركيون وسويسريون الجبل الجليدي الذي كانوا يعتقدون أنه جزيرة، شمال غرينلاند العام الماضي. إلا أنه تم اكتشاف وجود ماء أسفله، مما يعني أنه في الواقع جبل جليدي.

وقال فورسبرج إنه تمت زيارة كل الجزر التي تم اكتشافها منذ عام 1978 في المنطقة، ولم يتضح أن أيا منها جزر حقيقية.

فريق تقصٍ سويسري دنماركي زار المنطقة العام الماضي

وفي العام الماضي، أطلق فريق تقصٍ سويسري دنماركي يقوم بدراسة المنطقة الواقعة في شمال غرينلاند اسم «جزيرة أقصى الشمال» على ما كان يعتقد أنها جزيرة تبلغ مساحتها 30 مترا في 60 مترا، والتي تقع على بعد نحو 800 متر شمال جزيرة «اووداك» والتي كانت تعتبر حتى ذلك الحين أقرب أرض إلى القطب الشمالي.

وأصبح وضع «اووداك» كجزيرة محل شك أيضاً حاليا ويقول العلماء إن جزيرة أخرى قريبة تسمى «كيكيرتات» هي أبعد جزيرة في أقصى شمال الأرض.

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