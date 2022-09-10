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مجلس الصحة الخليجي يكشف عن إشاعة الأسبوع وكيفية التعامل معها
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مجلس الصحة الخليجي يكشف عن إشاعة الأسبوع وكيفية التعامل معها

مجلس الصحة الخليجي يكشف عن إشاعة الأسبوع وكيفية التعامل معها

مجلس الصحة الخليجي يكشف عن إشاعة الأسبوع وكيفية التعامل معها
٠٣:٠٦:٠١ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف مجلس الصحة الخليجي عن ملخص لإشاعة الأسبوع، والتي تقول إن استخدام معجون الأسنان يقلل من آلام الحروق ويخفف منها.

وعليه فقد حذر المجلس من استخدام معجون الأسنان على الحروق من الدرجة الأولى التي قد تتعرض لها في المنزل وذلك سعيا لتقليل الألم وتخفيف الآثار.

وأضاف أن المعجون يحتوي على مواد كيميائية تسبب التهاب الحروق وإن أعطت شعورا بالبرودة في بداية الأمر.

وشدد المجلس على الابتعاد عن وضع زيت الزيتون والزبدة أيضا على الحروق لما تسببه هذه المواد من احتباس الحرارة داخل الحروق.

ونوه الصحة الخليجي لتجنب أي مضاعفات خطرة، لابد من اتباع عدة خطوات منها وضع المنطقة المحروقة تحت ماء فاتر لمدة مابين 10 الى 20 دقيقة، إضافة إلى استخدام الكريمات والمراهم الخاصة بمعالجة الحروق.

وفي حال كان الألم شديدا بالإمكان تناول مسكنات الألم، وطلب المساعدة أو الاستشارة الطبية في حال استمر الألم.

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الكلمات الدلالية:
إشاعة الأسبوع مجلس الصحة مجلس الصحة الخليجي معالجة الحروق معجون الأسنان

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