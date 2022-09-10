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طبيب هندي يفتح بطن مريضة.. وبعد اكتشاف الصدمة أغلقه مجددا
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طبيب هندي يفتح بطن مريضة.. وبعد اكتشاف الصدمة أغلقه مجددا

طبيب هندي يفتح بطن مريضة.. وبعد اكتشاف الصدمة أغلقه مجددا

طبيب هندي يفتح بطن مريضة.. وبعد اكتشاف الصدمة أغلقه مجددا
٠٣:٠٠:٠٦ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

واقعة غريبة شهدتها إحدى مستشفيات الهند، حيث أقدم طبيب على إجراء ولادة قيصرية لامرأة حامل، وبعد أن فتح بطنها وشرع في استخراج الجنين وجده صغير جدًا واكتشف أن المرأة ما زالت حاملًا في شهرها السادس.

وقرر الطبيب عدم استكمال الولادة وأغلق بطنها مرة أخرى، وهو الأمر الذي أصابها بحالة مريضة ومضاعفات كبيرة.

وفي التفاصيل، فقد اتهمت أسرة في الهند طبيبا بإجراء عملية قيصرية لامرأة حامل قبل موعد ولادتها بثلاثة أشهر ونصف، ومن ثم قيامه بخياطة الجرح بعد إدراكه أن الجنين كان سابقاً لأوانه.

وقالت سلطات مستشفى كاريمجانج المدني الحكومي في ولاية آسام بالهند، حيث وقع الحادث، يوم الأحد إن تحقيقًا يجرى للتأكد من الحقائق.

وقد حاول الطبيب التكتم على الأمر وطلب من أسرة المرأة الحامل عدم مناقشة الأمر مع أي شخص، لكن أقاربها وجيرانها عرفوا الأمر عندما ساءت صحة المريضة بعد خروجها من المستشفى.

ونقلت صحيفة «إنديان إكسبرس» عن إدارة المشفى قولها «لقد تلقينا بلاغاً عن مثل هذا الحادث، نجري تحقيقًا للتأكد من الحقائق، أن أي إجراء ضد الطبيب أو أي شخص آخر، إذا تبين أنه مخطئ، سيتم اتخاذه بناءً على تقرير التحقيق».

الكلمات الدلالية:
الهند امرأة حامل طبيب ولادة قيصرية

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