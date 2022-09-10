كلية الطب بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحصل على تجديد الاعتماد المؤسسي الكامل

تواصل – فريق التحرير :

حصلت كلية الطب بـجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل على تجديد الاعتماد المؤسسي الكامل من «الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين» بكندا.

وتعد بذلك أول كلية طب على مستوى المملكة تحصل على تجديد هذا الاعتماد المؤسسي وحتى نهاية عام ٢٠٢٥

الجامعة حققت مركزا متقدما ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع

كانت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، أعلنت أول أمس الخميس، عن تحقيقها مركزاً متقدماً ضمن أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع في 2021م.

وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية.

وأوضحت الجامعة أنها حققت المركز الثالث محليًّا والـ58 عالميًّا ضمن أفضل 100 جامعة في براءات الاختراع، بواقع 45 براءة اختراع.

اقرأ أيضا:

عاجل.. جامعة الإمام تُعلن زيادة إضافية بنسبة 10٪ على مقاعدها الدراسية

جامعة الإمام تعلن عن توفر 250 وظيفة أكاديمية شاغرة