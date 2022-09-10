السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بايدن قضى ما يقارب نصف مدته الرئاسية حتى الآن في الإجازات
بوتين يفاجئ الملك تشارلز برسالة بعد توليه عرش بريطانيا.. ماذا قال فيها؟
«حساب المواطن» يوضح سبب خفض الدعم المقدم لأحد المستفيدين
فيديو غريب.. غزلان تلقي نفسها في فم التماسيح!
بعد إصدار وزير العدل قرارا بإنشائها .. 3 أهداف لوحدة «الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام»
شاهد.. رد فعل غريب من الملك تشارلز بعد توقيعه على إعلان توليه عرش بريطانيا

الرئيسية

 /

منوعات

 /

بايدن قضى ما يقارب نصف مدته الرئاسية حتى الآن في الإجازات

بايدن قضى ما يقارب نصف مدته الرئاسية حتى الآن في الإجازات

بايدن قضى ما يقارب نصف مدته الرئاسية حتى الآن في الإجازات
٠٢:٤٧:٥٠ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت آخر إحصائية للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بايدن أمضى 40% من مدة رئاسته حتى الآن في أخذ الإجازات بمجموع 238 يوم إجازة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس بايدن وهو يركب الطائرة الرئاسية متجها لأخذ أجازة جديدة.

وبرغم كثرة الإجازات التي يحصل عليها بايدن، إلا أنه دائما ما يتعرض لمواقف لمحرجة، فقد أظهر البث التلفزيوني لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية، أنه بعدما اختتم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، كلمته الافتتاحية وصافح بايدن، مد الرئيس الأمريكي جو بايدن يده للمرة الثانية، وهذه المرة لمصافحة الفراغ.

كما حدث موقف آخر لبايدن، حيث رصدت الكاميرات الرئيس وهو يعانى لارتداء سترته بعد نزوله من على متن مروحية أثناء وصوله لكنتاكى، الأمر الذى استدعى تدخل زوجته جيل التي كانت ترافقه لمساعدته على ارتدائها.

لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فبعد لحظات أسقط الرئيس نظارته على الأرض قبل أن يلتقطها.

الكلمات الدلالية:
البيت الأبيض الرئيس بايدن المدة الرئاسية تواصل اجتماعي

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. يحصل على قلبين ينبضان داخل صدره في آن واحد

بالفيديو.. يحصل على قلبين ينبضان داخل صدره في آن واحد

٠٩:٠٨ ص، الثلاثاء، ٢٠ فبراير ٢٠١٨
موقع (حج مبرور) .. أحكام الحج خطوة بخطوة

موقع (حج مبرور) .. أحكام الحج خطوة بخطوة

١١:٤٧ م، الأحد، ١٤ أكتوبر ٢٠١٢
الإكثار من تناول فيتامين (د) يؤدى إلى تسمم

الإكثار من تناول فيتامين (د) يؤدى إلى تسمم

٠٣:٤٧ م، الأربعاء، ١٩ يونيو ٢٠١٣
أغلى لوحة سيارة في التاريخ.. قيمتها صادمة

أغلى لوحة سيارة في التاريخ.. قيمتها صادمة

٠٥:٤٣ م، الثلاثاء، ١٧ أبريل ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *