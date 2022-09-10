بايدن قضى ما يقارب نصف مدته الرئاسية حتى الآن في الإجازات

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت آخر إحصائية للبيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بايدن أمضى 40% من مدة رئاسته حتى الآن في أخذ الإجازات بمجموع 238 يوم إجازة.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس بايدن وهو يركب الطائرة الرئاسية متجها لأخذ أجازة جديدة.

وبرغم كثرة الإجازات التي يحصل عليها بايدن، إلا أنه دائما ما يتعرض لمواقف لمحرجة، فقد أظهر البث التلفزيوني لقناة “سي إن بي سي” الأمريكية، أنه بعدما اختتم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، كلمته الافتتاحية وصافح بايدن، مد الرئيس الأمريكي جو بايدن يده للمرة الثانية، وهذه المرة لمصافحة الفراغ.

كما حدث موقف آخر لبايدن، حيث رصدت الكاميرات الرئيس وهو يعانى لارتداء سترته بعد نزوله من على متن مروحية أثناء وصوله لكنتاكى، الأمر الذى استدعى تدخل زوجته جيل التي كانت ترافقه لمساعدته على ارتدائها.

لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فبعد لحظات أسقط الرئيس نظارته على الأرض قبل أن يلتقطها.