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«حساب المواطن» يوضح سبب خفض الدعم المقدم لأحد المستفيدين
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«حساب المواطن» يوضح سبب خفض الدعم المقدم لأحد المستفيدين

«حساب المواطن» يوضح سبب خفض الدعم المقدم لأحد المستفيدين

«حساب المواطن» يوضح سبب خفض الدعم المقدم لأحد المستفيدين
٠٢:٢٠:١٩ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

رد حساب المواطن على سؤال أحد المستفيدين والذي جاء فيه «السلام عليكم الشهر الماضي نزلت الدفعة ١٣٧٨ وهالشهر تحت الاجراء للصرف ٦٨٥ ايش سبب النقص؟».

وقال حساب المواطن : «المبلغ الذي تم إيداعه مسبقاً هو قيمة استحقاقك لشهر أغسطس بالاضافة لشهر يوليو الماضي، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa

لماذا تم إنشاء حساب المواطن ؟

أنشأ برنامج حساب المواطن لحماية الأسر من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

يعمل البرنامج على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

ويعد البرنامج أحد دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين منها بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها، و يضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها لأجيالنا المتعاقبة دون التأثير على حاجة المستفيدين، حيث تمثل الحوالات النقدية المباشرة طريقة فعالة ومعتمدة عالمياً لتشجيع الموازنة والادخار.

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