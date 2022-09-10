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شاهد.. رد فعل غريب من الملك تشارلز بعد توقيعه على إعلان توليه عرش بريطانيا
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شاهد.. رد فعل غريب من الملك تشارلز بعد توقيعه على إعلان توليه عرش بريطانيا

شاهد.. رد فعل غريب من الملك تشارلز بعد توقيعه على إعلان توليه عرش بريطانيا

شاهد.. رد فعل غريب من الملك تشارلز بعد توقيعه على إعلان توليه عرش بريطانيا
٠١:٤٦:٣٠ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام ومغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة توقيع الملك تشارلز الثالث على الإعلان الرسمي لتوليه عرش بريطانيا.

وظهر الملك تشارلز ويبدو متضجرا بعد توقيع الإعلان، حيث ظهرت تعابير غريبة على وجهه دون معرفة السبب.

وأعلن مجلس اعتلاء العرش رسميًا، اليوم السبت، تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عامًا.

وأعلن المجلس في جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس في لندن أن ”الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها…  ملكنا تشارلز الثالث..“.

وأكد تشارلز الثالث خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية أنه ”يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة“ المناطة بالملك.

وقال العاهل، البالغ 73 عاما، أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا إنه سيبذل كل جهده ليكون على ”المثال الملهم“ لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما.

ووقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، على إعلان تولى الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بحضور الساسة البريطانيين.

ووصل الأمير وليام دوق كامبريدج، بصحبة الأمير كاميلا دوقة كورنوال إلى قصر سانت جيمس، لحضور اجتماع مجلس الانضمام.

وبعد إعلان قصر باكنجهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تنتظر بريطانيا ملكا جديدا، وهو الأمير تشارلز الثالث الذي سيتم إعلانه ملكا اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الانضمام بالعاصمة لندن، ولأول مرة في التاريخ، سيتم بث الإعلان الرسمي للملك الجديد على التليفزيون.

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الملك تشارلز الملكة إليزابيث بريطانيا وفاة الملكة إليزابيث

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