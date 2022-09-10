تفاصيل توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الطائف و«الشؤون الصحية»

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف عن توقيع اتفاقية تعاون مع مديرية الشؤون الصحيَّة بالمحافظة لبحث سبل الشراكة والتعاون المختلفة بين الطرفين وفقاً لمبادئ التكافؤ والتكامل وتبادل الخبرات والمصلحة المشتركة في تطوير النمو المعرفي والمهني، في مجال الخدمات الصحية، الوقائية والعلاجية والأبحاث والتدريب والاستفادة من الكوادر البشرية التخصصية.

تقديم عرض تعريفي لشرح مجالات وأهداف التعاون

وجرى خلال توقيع مذكرة التعاون تقديم عرض تعريفي لشرح مجالات وأهداف التعاون، بما يضمن :

– تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030،.

– تطوير قدرات الطلاب والكادر الصحي والتعليمي ورفع مستوى كفاءتهم.

– النشر في المجالات الطبية والعلمية، وتنظيم أنشطة طبية وعلمية.

– تشمل المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، والبرامج التدريبية وحلقات النقاش وورش العمل المتخصصة.

– إجراء البحوث والدراسات الطبية والعلمية وفق المعايير القياسية، وتعزيز جهود الكوادر التعليمية والصحية.

– دعم المشاركة المجتمعية في محافظة الطائف.

ومثل الجامعة في التوقيع رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري ومديرية الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

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