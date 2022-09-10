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عاجل.. إعلان تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا رسميًا وهذا أول تعليق له
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عاجل.. إعلان تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا رسميًا وهذا أول تعليق له

عاجل.. إعلان تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا رسميًا وهذا أول تعليق له

عاجل.. إعلان تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا رسميًا وهذا أول تعليق له
٠١:٠٥:٠١ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلن مجلس اعتلاء العرش رسميًا، اليوم السبت، تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا بعد يومين على وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عن 96 عامًا.

وفي جلسة تاريخية متلفزة عقدت في قصر سانت جيمس في لندن أعلن المجلس أن ”الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج هو الآن، بوفاة جلالتها…  ملكنا تشارلز الثالث“.

وأكد تشارلز الثالث خلال إعلانه رسميا ملكا لبريطانيا في مراسم تاريخية أنه ”يدرك جيدا الواجبات والمسؤوليات الكبيرة“ المناطة بالملك”.

وقال العاهل، البالغ 73 عاما، أمام مجلس اعتلاء العرش الذي يضم مستشارين سياسيين ودينيين كبارا إنه سيبذل كل جهده ليكون على ”المثال الملهم“ لوالدته الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت الخميس عن 96 عاما.

ووقع أعضاء مجلس الانضمام البريطاني، على إعلان تولى الملك تشارلز الثالث العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، بحضور الساسة البريطانيين.

ووصل الأمير وليام دوق كامبريدج، بصحبة الأمير كاميلا دوقة كورنوال إلى قصر سانت جيمس، لحضور اجتماع مجلس الانضمام.

وبعد إعلان قصر باكنجهام، وفاة الملكة إليزابيث الثانية، تنتظر بريطانيا ملكا جديدا، وهو الأمير تشارلز الثالث الذي سيتم إعلانه ملكا اليوم السبت خلال انعقاد مجلس الانضمام بالعاصمة لندن، ولأول مرة في التاريخ، سيتم بث الإعلان الرسمي للملك الجديد على التليفزيون.

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