شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة علم لأمن المعلومات، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- مستشار استثمار مشارك

Associate Investment Consultant

درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الاستثمار أو أي مجال ذي صلة.

يُفضل الحصول على الشهادة الاحترافية مثل محلل الاستثمار البديل المعتمد (CAIA) ، والمحلل المالي المعتمد (CFA) ، ومحلل إدارة الاستثمار المعتمد (CIMA).

يفضل خبرة 5 + سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في مجال الاستثمار أو مجال مشابه

2- مساعد مدير-تمويل الأعمال

Assistant Manager-Business Finance

بكالوريوس في المالية / المحاسبة

خبرة أكثر من 5 سنوات في تمويل الأعمال

شهادة SOCPA / CPA / CMA

3- مطور-فريلانسر

Developer-Freelancer/Contractor

بكالوريوس / تكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسوب.

خبرة 4+ سنوات من الخبرة

يفضل المتحدثون باللغة العربية ويمكنهم الانضمام على الفور

4- مطور شيربوينت – مستقل

SharePoint Developer -Freelancer/Contractor

بكالوريوس / تكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسوب.

خبرة 4+ سنوات من الخبرة

يفضل المتحدثون باللغة العربية ويمكنهم الانضمام على الفور

5- مدير المشروع- SAP Success Factor

Project Manager-SAP Success Factor(Contractor)

بكالوريوس / تكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسوب.

يفضل المتحدثون باللغة العربية ويمكنهم الانضمام على الفور

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) متاح حتى الاكتفاء:

رابط التقديم : (اضغط هنا)

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