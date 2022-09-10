السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
٠١:١٠:٠٢ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير : 

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1- مستشار استثمار مشارك
Associate Investment Consultant
درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الاستثمار أو أي مجال ذي صلة.
يُفضل الحصول على الشهادة الاحترافية مثل محلل الاستثمار البديل المعتمد (CAIA) ، والمحلل المالي المعتمد (CFA) ، ومحلل إدارة الاستثمار المعتمد (CIMA).
يفضل خبرة 5 + سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في مجال الاستثمار أو مجال مشابه
2- مساعد مدير-تمويل الأعمال
Assistant Manager-Business Finance
بكالوريوس في المالية / المحاسبة
خبرة أكثر من 5 سنوات في تمويل الأعمال
شهادة SOCPA / CPA / CMA
3- مطور-فريلانسر
Developer-Freelancer/Contractor
بكالوريوس / تكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسوب.
خبرة 4+ سنوات من الخبرة
يفضل المتحدثون باللغة العربية ويمكنهم الانضمام على الفور
4- مطور شيربوينت – مستقل
SharePoint Developer -Freelancer/Contractor
بكالوريوس / تكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسوب.
خبرة 4+ سنوات من الخبرة
يفضل المتحدثون باللغة العربية ويمكنهم الانضمام على الفور
5- مدير المشروع- SAP Success Factor
Project Manager-SAP Success Factor(Contractor)
بكالوريوس / تكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسوب.
يفضل المتحدثون باللغة العربية ويمكنهم الانضمام على الفور
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) متاح حتى الاكتفاء:
رابط التقديم : (اضغط هنا)

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