شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير :
أعلنت شركة علم لأمن المعلومات، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات و المتطلبات الوظيفية:
1- مستشار استثمار مشارك
Associate Investment Consultant
درجة البكالوريوس في المالية أو إدارة الاستثمار أو أي مجال ذي صلة.
يُفضل الحصول على الشهادة الاحترافية مثل محلل الاستثمار البديل المعتمد (CAIA) ، والمحلل المالي المعتمد (CFA) ، ومحلل إدارة الاستثمار المعتمد (CIMA).
يفضل خبرة 5 + سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في مجال الاستثمار أو مجال مشابه
2- مساعد مدير-تمويل الأعمال
Assistant Manager-Business Finance
بكالوريوس في المالية / المحاسبة
خبرة أكثر من 5 سنوات في تمويل الأعمال
شهادة SOCPA / CPA / CMA
3- مطور-فريلانسر
Developer-Freelancer/Contractor
بكالوريوس / تكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسوب.
خبرة 4+ سنوات من الخبرة
يفضل المتحدثون باللغة العربية ويمكنهم الانضمام على الفور
4- مطور شيربوينت – مستقل
SharePoint Developer -Freelancer/Contractor
بكالوريوس / تكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسوب.
خبرة 4+ سنوات من الخبرة
يفضل المتحدثون باللغة العربية ويمكنهم الانضمام على الفور
5- مدير المشروع- SAP Success Factor
Project Manager-SAP Success Factor(Contractor)
بكالوريوس / تكنولوجيا المعلومات / علوم الحاسوب.
يفضل المتحدثون باللغة العربية ويمكنهم الانضمام على الفور
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) متاح حتى الاكتفاء:
رابط التقديم : (اضغط هنا)
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