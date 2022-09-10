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الرياض تتصدر.. الصحة تعلن مستجدات كورونا في المملكة آخر 24 ساعة

الرياض تتصدر.. الصحة تعلن مستجدات كورونا في المملكة آخر 24 ساعة

الرياض تتصدر.. الصحة تعلن مستجدات كورونا في المملكة آخر 24 ساعة
١٢:٥٣:٢٩ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 97 حالة تعافي و 2 حالة وفاة، و 41 حالة حرجة.

وبلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 814356 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 801533 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9315 حالة وفاة.

فيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (31)، جدة (13)، الدمام (8) ، المدينة (7)، مكة (4).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (32)، جدة (15) ، مكة (8)، المدينة (6) ، الدمام (6).

الكلمات الدلالية:
الرياض السعودية الصحة كورونا

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