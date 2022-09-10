السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بعد إصدار وزير العدل قرارا بإنشائها .. 3 أهداف لوحدة «الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام»
شاهد.. رد فعل غريب من الملك تشارلز بعد توقيعه على إعلان توليه عرش بريطانيا
تفاصيل توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الطائف و«الشؤون الصحية»
الداخلية تعلن ضبط 3000 امرأة وافدة وتحذر من هذه الجريمة: مليون ريال غرامة
شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
عاجل.. إعلان تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا رسميًا وهذا أول تعليق له

الرئيسية

 /

محليات

 /

الأرصاد يعلن حالة طقس بداية الأسبوع وأمطار رعدية على جازان حتى السابعة مساء

الأرصاد يعلن حالة طقس بداية الأسبوع وأمطار رعدية على جازان حتى السابعة مساء

الأرصاد يعلن حالة طقس بداية الأسبوع وأمطار رعدية على جازان حتى السابعة مساء
١٢:٤٧:١٧ م، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزيئا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة, كما لا يستبعد تكون الضباب الخفيف خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل الى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى جنوبية غربية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية الى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

وفي السياذ ذاته توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية، تشمل محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد.
وبين المركز أن الحالة ستستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة السابعة مساءً.

الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد جازان طقس المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
الشيخ الخضير يوضح حكم المؤاخذة على حسد القلب إذا لم تعمل الجوارح

الشيخ الخضير يوضح حكم المؤاخذة على حسد القلب إذا لم تعمل الجوارح

٠٢:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢١
امرأة تقتل طفلة وتلقيها في بئر بالمجاردة .. واختفاء مواطنة بجازان

امرأة تقتل طفلة وتلقيها في بئر بالمجاردة .. واختفاء مواطنة بجازان

١٠:٥٦ م، الأثنين، ٢٧ فبراير ٢٠١٢
الشيخ “القرني” يدعو عضو الشورى “البليهي” لمراجعة أفكاره

الشيخ “القرني” يدعو عضو الشورى “البليهي” لمراجعة أفكاره

٠٩:١٧ م، السبت، ٢٣ نوفمبر ٢٠١٣
توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على هذه المناطق

٠٨:٠٩ ص، الخميس، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *