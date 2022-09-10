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بقوة 6.2 ريختر.. زلزال قوي يضرب سواحل جزر إندونيسيا
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بقوة 6.2 ريختر.. زلزال قوي يضرب سواحل جزر إندونيسيا

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال قوي يضرب سواحل جزر إندونيسيا

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال قوي يضرب سواحل جزر إندونيسيا
٠٣:١٤:٣٧ ص، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبى، أن زلزالًا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قبالة سواحل إندونيسيا.

الزلزال وقع على بعد 204 كم جنوب مدينة مانادو

وأوضح أن مركز الزلزال وقع على بعد 204 كيلومترات جنوب مدينة مانادو، وكان على عمق 86 كيلومترا.

من جهتها، أشارت الهيئة العامة للمسح الجيولوجى الأمريكية، إلى أن قوة الزلزال بلغت 5.9 درجة على مقياس ريختر، وأن مركزه وقع على عمق 45.5 كيلومترًا.

في الوقت نفسه، لم تصدر عن السلطات الإندونيسية أية معلومات حول الخسائر المحتملة والدمار التي نتجت عن الزلزال الذي ضرب السواحل منذ قليل.

والشهر الماضي، أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا شدته 5.7 درجة هز جنوبي سومطرة في إندونيسيا تسبب في هروب السكان من منازلهم.

وقبل أشهر، ضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر إقليم سومطرة الغربية، متسببًا في حالة من الخوف والذعر بعدما ألحق أضرار بمنازل ومبان أخرى.

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا زلزال سومطرة مركز رصد الزلازل الأوروبى

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