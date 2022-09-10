التلسكوب «جيمس ويب» يكشف السر.. هكذا تولد النجوم

تواصل – وكالات:

كشف التلسكوب الفضائي جيمس ويب، عن صور مذهلة لسديم الرتيلاء، وهي منطقة من الكون تولد فيها النجوم بوتيرة محمومة.

وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، فإن توفير هذه الصور سيساهم في تعزيز المعرفة العلمية بتكوين النجوم، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الوكالة في بيان، إن سديم الرتيلاء الذي أُطلِقَت عليه هذه التسمية نسبةً إلى شكل سحب الغاز والغبار فيه، يقع على بعد 161 ألف سنة ضوئية “فحسب”، وهو الأكبر والأكثر توهجاً بين مناطق تَشَكُل النجوم في كل المجرات القريبة من المجرّة التي يقع كوكب الأرض ضمنها، ويضمّ أشهر النجوم المعروفة وأكبرها حجماً.

كيف تتكون النجوم ؟

وركّز العلماء دائماً على هذا السديم لدراسة عملية تَكَوُّن النجوم، إلا أن صور جيمس ويب تكشف عن تفاصيل جديدة، منها آلاف النجوم الشابة التي لم تكن ظاهرة حتى الآن للتلسكوبات السابقة.

واستُخدم عدد من أدوات جيمس ويب العلمية لالتقاط صور للسديم بأطوال موجية مختلفة.

وتبدو مجموعة من النجوم الزرقاء الفتية الشديدة السطوع في وسط الصورة الملتقطة بواسطة أداة “نيركام” التي ترصد مجال الأشعة تحت الحمراء القريبة غير الظاهر بالعين المجردة.

وأتاحت أداة أخرى تسمى “نيرسبيك” للتلسكوب رصد نجم في طور الخروج من عمود الغبار الخاص به لا تزال سحابة تحوطه، وهي مرحلة في تكوينه لم يكن ليتاح رصدها لولا القدرات الكبيرة التي يتمتع بها جيمس ويب.

وكان الباحثون يظنون سابقاً أن هذا النجم أقدم وفي مرحلة أكثر تقدماً.

اقرأ أيضًا:

التلسكوب جيمس ويب يرسل صورة جديدة لمجرة كارت ويل