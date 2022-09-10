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لهذا السبب.. “بايدن” يعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية

لهذا السبب.. “بايدن” يعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية

لهذا السبب.. “بايدن” يعلن تمديد حالة الطوارئ الوطنية
٠٣:١٦:٣٥ ص، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن التهديد الإرهابي عاما إضافيا، وأمر بتمديد العمل بالسياسات المعتمدة.

وقال في كلمة متلفزة، إن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان شمالي إثيوبيا لا تزال تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وتابع أن الوضع في شمالي إثيوبيا ومحيطه يهدد السلام والاستقرار في البلاد والقرن الإفريقي.

قلق وأمريكي إزاء الغارات الجوية على مدينة مقلي.

والشهر الماضي، دعت السفارة الأمريكية في إثيوبيا، جميع الأطراف المسلحة على خفض التصعيد والدخول في حوار، معربة عن قلق واشنطن إزاء الغارات الجوية على مدينة مقلي.

وآنذاك، أعلنت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، أن المنظمة تُدين بشدة الغارة الجوية على مقلي عاصمة تيجراي بإثيوبيا.

وكان الطيران العسكري الإثيوبي، شن غارة على مدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيجراي، في تصعيد حاد للقتال بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيجراي، فيما دعت الحكومة الفيدرالية التي يرأسها أبيي أحمد آبي السكان إلى الابتعاد عن الأهداف العسكرية.

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الكلمات الدلالية:
إثيوبيا الإرهاب التهديد الإرهابي الطوارئ الطوارئ الوطنية بايدن

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