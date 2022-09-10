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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

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تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء
٠٣:٠٧:٠٠ ص، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تنبيهًا من فرصة سقوط أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة، على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات وأضم وبني يزيد وقيا وميسان السيل الكبير والشفا والطائف”.

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2 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد”.

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3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة  وصبيا وضمد والدرب والفطيحة وبيش وفارس”.

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4 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة “.

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وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية، تستمر -بمشئية الله- حتى الساعة 7 من مساء اليوم.

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الكلمات الدلالية:
أمطار رعدية الأرصاد جازان حالة الطقس عسير مكة

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