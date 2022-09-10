تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار رعدية على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- تنبيهًا من فرصة سقوط أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة من الأمطار تكون مصحوبة برياح نشطة، على هذه المناطق:

1 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات وأضم وبني يزيد وقيا وميسان السيل الكبير والشفا والطائف”.

2 – منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد”.

3 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والدرب والفطيحة وبيش وفارس”.

4 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة “.

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الرعدية يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية، تستمر -بمشئية الله- حتى الساعة 7 من مساء اليوم.

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