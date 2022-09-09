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الجيش الروسي يرسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانية
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الجيش الروسي يرسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانية

الجيش الروسي يرسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانية

الجيش الروسي يرسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانية
٠٢:٣٧:٤٩ ص، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش الروسي، أنه أرسل تعزيزات إلى منطقة خاركيف بعد خروقات  عسكرية حققته القوات الأوكرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوات الأوكرانية تحقق بعض النجاح في عملياتها في خاركيف وخيرسون.

وكشف الرئيس الأوكراني فلويديمر زيلنسكي، أن قواته استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في منطقة خاركيف.

وأكد نائب مدير عمليات الجيش الأوكراني، أن القوات الوطنية اخترقت الخطوط الروسية في منطقة خاركيف بعمق 50 كيلومترًا.

القوات الأوكرانية تستعيد مناطق في الجنوب

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو، أن القوات الأوكرانية تستعيد مناطق في الجنوب ونرى تغيرا في مسار الحرب، لافتًا إلى أن التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية يؤكد أهمية تقديم المزيد من المساعدات لكييف، مؤكدًا أن القوات الروسية لم تعد قادرة على تحقيق مكاسب إضافية كبيرة بعد تقدمها في  دونباس.

في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أن بلادها لن تتوانى عن دعم أوكرانيا وننسق مع الحلفاء خلال اجتماع قاعدة رامشتاين لزيادة الدعم لها.

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يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن ستعمل مع الدول الحليفة الأخرى على تبادل المعلومات بشأن فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، مشيرة إلى أنها قد فرض عقوبات على الأشخاص الذين يشترون النفط الروسي بأسعار تفوق الحد الأقصى المحدد.

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أنتوني بلينكن أوكرانيا حلف الناتو خاركييف روسيا

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