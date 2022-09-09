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رابط التقديم والشروط.. خدمات الملاحة الجوية تُعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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رابط التقديم والشروط.. خدمات الملاحة الجوية تُعلن عن وظائف بعدة تخصصات

رابط التقديم والشروط.. خدمات الملاحة الجوية تُعلن عن وظائف بعدة تخصصات

رابط التقديم والشروط.. خدمات الملاحة الجوية تُعلن عن وظائف بعدة تخصصات
٠٢:٥٢:٥٢ ص، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف”، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في عدة تخصصات، بمدينة جدة، مشيرة إلى أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

*المسميات الوظيفية:

– مدير الامتثال والحوكمة

*الوصف الوظيفي:

– يكون مسؤولاً عن التوصية وتنفيذ إطار عمل وممارسات مناسبة لحوكمة الشركات والامتثال عبر SANS مع الحفاظ على التنسيق الوثيق مع سكرتير مجلس الإدارة، وبالتشاور مع مدير مركز الخليج للأبحاث (GRC).

– يكون مسؤولا عن إدارة والإبلاغ عن أنشطة الامتثال والحوكمة SANS وفقًا للأطر المعمول بها، بهدف مساعدة ودعم SANS في الامتثال لجميع الالتزامات التعاقدية والتنظيمية ضمن مؤشرات الأداء الرئيسية المحددة والميزانيات المتفق عليها والسياسات والإجراءات المعتمدة.

المؤهلات و الخبرة

1 – مطلوب 9 إلى 12 عامًا من الخبرة في الامتثال والحوكمة / خدمات سكرتارية مجلس الإدارة أو ما يعادلها.

2 – يفضل الخبرة ذات الصلة في صناعة مماثلة.

3 – مطلوب درجة البكالوريوس في القانون أو إدارة الأعمال أو الهندسة أو ما يعادلها.

4 – يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

5 – يُفضل الحصول على شهادة مهنية في الحوكمة و / أو مركز الخليج للأبحاث و / أو الامتثال و / أو التدقيق الداخلي.

* التقديم

– للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)

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