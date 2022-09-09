السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
رابط التقديم والشروط.. خدمات الملاحة الجوية تُعلن عن وظائف بعدة تخصصات
الجيش الروسي يرسل تعزيزات إلى خاركيف بعد خرق حققته القوات الأوكرانية
توسعة قطار الحرمين قريبًا بين جدة ومكة.. تعرف على الأسعار وعدد الرحلات
بيان إماراتي بشأن إبعاد المخالفين للقانون عن الدولة.. ما الأمر؟
عن بُعد.. “الاتصالات” تُعلن عن دورات تدريبية “مجانية” متاحة للجميع
أمريكا تُعلن إرشادات أولية حول تنفيذ آلية تحديد سقف أسعار النفط الروسي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بيان إماراتي بشأن إبعاد المخالفين للقانون عن الدولة.. ما الأمر؟

بيان إماراتي بشأن إبعاد المخالفين للقانون عن الدولة.. ما الأمر؟

بيان إماراتي بشأن إبعاد المخالفين للقانون عن الدولة.. ما الأمر؟
٠٢:٠٤:٤٥ ص، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول ترحيل عمال أفارقة من الإمارات غير صحيحة.

وأكد مدير إدارة حقوق الإنسان في الوزارة سعيد الحبسي، عدم صحة الادعاءات التي تضمنتها بعض التقارير الإعلامية حول ترحيل عمال أفارقة من دولة  الإمارات، مشددًا على أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة وأنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقاً.

الإمارات: ادعاءات مؤسسة إمباكت غير صحيحة

وأوضح في بيان نُشر على الموقع الرسمي للوزارة، أن التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021، وقد  نفت دولة الإمارات هذه الإدعاءات، مبينة أنها غير صحيحة، حيث أن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم.

وأشار إلى أنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود، وأن أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود.

وأكد الحبسي، التزام  الإمارات العربية المتحدة بالشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا، داعيا وسائل الإعلام للرجوع إلى المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات الإماراتية المعنية بهذا الشأن.

الكلمات الدلالية:
إبعاد المخالفين للقانون الإمارات سعد الحبسي مؤسسة إمباكت

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. إحباط تهريب 28 ألف زجاجة خمر مُخبأة وسط “بازلاء” و”أخشاب”

بالصور.. إحباط تهريب 28 ألف زجاجة خمر مُخبأة وسط “بازلاء” و”أخشاب”

٠٣:٣٨ م، الأثنين، ٢٧ أبريل ٢٠١٥
بالصور.. انطلاق مهرجان بريدة للتمور وسط حركة بيع وشراء مثالية

بالصور.. انطلاق مهرجان بريدة للتمور وسط حركة بيع وشراء مثالية

١٢:١٤ م، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
ذوو «فتاة الرياض المختفية» يوضحون تفاصيل هروبها من المنزل

ذوو «فتاة الرياض المختفية» يوضحون تفاصيل هروبها من المنزل

٠٩:٢٢ م، الجمعة، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٦
«التعليم»: إلغاء احتساب الإجازات الاضطرارية في مفاضلة حركة النقل الخارجي

«التعليم»: إلغاء احتساب الإجازات الاضطرارية في مفاضلة حركة النقل الخارجي

١١:١٩ م، السبت، ٢٨ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *