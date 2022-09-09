عن بُعد.. “الاتصالات” تُعلن عن دورات تدريبية “مجانية” متاحة للجميع

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دورات تدريبية تخصصية “مجانية” متاحة للجميع “عن بُعد”، ويهدف برنامج تطوير الرأس المال البشري إلى تقديم دورات تدريبية في المجالات الرقمية الواعدة لتطوير الفئات المستهدفة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* الوصف:

يهدف برنامج تطوير الرأس المال البشري إلى تقديم دورات تدريبية في المجالات الرقمية الواعدة لتطوير الفئات المستهدفة في مسارات تدريبية تشمل التقنيات الحديثة والناشئة بالإضافة إلى التقنيات التقليدية والداعمة وذلك بالتعاون مع شركاء تدريب ضمن مبادرة مهارات المستقبل.

* مواعيد الدورات:

– تقدم الدورات في الفترة المسائية.

* المسارات الوظيفية:

– نظام التشغيل +Linux.

– البرمجة بلغة البايثون.

– الاحترافية للمؤسسات Cisco.

– التحوّل الرقمي.

– حماية الشبكات باستخدام تقنيات Firewall المتقدمة.

– تطوير قدرات الأمن المعلوماتية.

* الدورات التدريبية:

– تبدأ الدورات الأحد بتاريخ 1444/02/29هـ الموافق 2022/09/25م.

* شروط التقديم:

– أن يكون المؤهل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

– عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى.

– البرامج متاحة للمواطنين من الجنسين.

* طريقة التقديم:

– أوضحت الوزارة أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الإثنين بتاريخ 1444/02/09هـ الموافق 2022/09/05م.

– رابط التقديم (اضغط هنا).

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