توسعة قطار الحرمين قريبًا بين جدة ومكة.. تعرف على الأسعار وعدد الرحلات

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قال مسؤول في قطار الحرمين، إنه جار التجهيز قريبا، لزيادة الرِّحْلات بين محطة جَدَّة بالسليمانية ومحطة مكة المكرمة، ما يوفر خيارات كبيرة للمعتمرين للتنقل بين جدة ومكة.

وأوضح المسؤول في حديثه لصحيفة “عكاظ”، أن التوسيع سيكون بواقع 32 رحلة بالاتجاهين خلال اليوم.

الأسعار ستبدأ من 32 ريالًا

وأشار إلى أن الأسعار ستبدأ من 32 ريالا، حيث تم تجهيز محطة السليمانية لتشغيل الرحلات لخدمة المعتمرين والمواطنين والمقيمين.

وساهم قطار الحرمين في تنقل الحجاج والمعتمرين بسلاسة، كما ساهم في التنقل طوال العام لتسهل عملية الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والعكس.

وتعد محطة قطار الحرمين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة بصمة مميزة ونقلة نوعية لمستقبل صناعة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وذلك ضمن منظومة المحطات الطرفية لمشروع قطار الحرمين السريع الذي يضم ايضاً محطات مكة المكرمة والمدينة المنورة محطات طرفية على نهايات أطراف المسار، إضافة إلى محطتي مدينة جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

ويتناغم تنفيذ هذا المشروع الحيوي مع رؤية المملكة 2030 كجزء من خطتها الطموحة “الخطة التنموية المقررة لخدمة ضيوف الرحمن” لمواجهة حركة الحج المتعاظمة من مختلف مناطق العالم، وتمكين المسلمين من تأدية الحج والعمرة بكل يسر وسهولة مع تقديم استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة.

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