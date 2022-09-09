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أمريكا تُعلن إرشادات أولية حول تنفيذ آلية تحديد سقف أسعار النفط الروسي
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أمريكا تُعلن إرشادات أولية حول تنفيذ آلية تحديد سقف أسعار النفط الروسي

أمريكا تُعلن إرشادات أولية حول تنفيذ آلية تحديد سقف أسعار النفط الروسي

أمريكا تُعلن إرشادات أولية حول تنفيذ آلية تحديد سقف أسعار النفط الروسي
٠١:٢٧:٣٢ ص، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها أطلقت إرشادات أولية حول تنفيذ آلية سقف أسعار النفط الروسي.

وأوضحت أن الدول التي ستوافق على فرض سقف لأسعار النفط الروسي سيتسنى لها المشاركة في تحديد السقف السعري، مؤكدة أن سقف سعر للنفط الروسي أعلى من التكلفة الهامشية للإنتاج في روسيا.

وأكدت الوزارة، أن الحظر الأمريكي على واردات النفط الروسي سيبقى قائما حتى بعد دخول السقف السعري حيز التنفيذ، داعية حلفاء الولايات المتحدة إلى دعم إعادة إعمار أوكرانيا.

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وأشارت إلى أن روسيا لا تملك سعة تخزين نفطية كبيرة وستضطر للبيع أو المخاطرة بتدهور قدرة الإنتاج في المدى الطويل.

وكشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير بلينكن بحث مع نظرائه من فرنسا وألمانيا وبريطانيا ضرورة تقديم مزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، أن الأمم المتحدة توسطت لتحديد وسيلة تواصل بين واشنطن والشركات الروسية بشأن مخاوف محددة حول الصادرات، مؤكدًا أن موسكو ليست بحاجة إلى صفقة أممية لتصدير أغذيتها وهي قادرة على الوصول للأسواق العالمية بوسائل أخرى.

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أسعار النفط الروسي السقف السعري روسيا وزارة الخزانة

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