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“الخضيري” يُحذر الشباب من هذا الأمر الخطير: يسبب أمراض قاتلة
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“الخضيري” يُحذر الشباب من هذا الأمر الخطير: يسبب أمراض قاتلة

“الخضيري” يُحذر الشباب من هذا الأمر الخطير: يسبب أمراض قاتلة

“الخضيري” يُحذر الشباب من هذا الأمر الخطير: يسبب أمراض قاتلة
٠٣:٤٠:٤٢ ص، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الشباب من تناول حبوب الهرمونات والمنشطات.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال الخضيري في تحذيره: “أخي الشاب الرياضي؛ نحن حريصون على صحتك لأنك عماد الوطن، تجنب إبر أو حبوب الهرمونات والمنشطات لأنها تسبب العقم وجلطات القلب وأورام الكبد وتؤثر على السلوك”.

تناول المنشطات

وأرفق الخضيري مع تغريدته رابط لبحث للمعهد الوطني الأمريكي، يستند على 135 مرجعا علميا، يحذر من تعاطي الهرمونات والمنشطات.

يشار إلى أن العديد من الشباب يسعون للحصول على أجسامٍ جميلة وعضلاتٍ رياضيّة تمنحهم مظهرًا مميزًا جذابًا أمام الآخرين، ومن أجل ذلك يتناولون المنشطات والهرمونات مما يسبب لهم أضرارا كبيرة.

وهذه المنشطات تسبب للشباب العديد من الأخطار الصحيّة التي قد تصل لدرجة الموت المفاجئ.

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الكلمات الدلالية:
أمراض القلب الشباب العضلات العقم المنشطات الهرمونات

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