“الأرصاد”ينبه: ضباب يؤثر على الرؤية في هذه المناطق حتى الصباح

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة عسير، وتشمل “البرك والقحمة “.

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع”.

3 – منطقة جازان، وتشمل “الدرب وجازان وفرسان”.

4 – المنطقة الشرقية، وتشمل “البطحاء والعديد وسلوى”.

5 – منطقة تبوك، وتشمل “الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما”.

6 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الشعيبة والقنفذة والليث وثول وجدة”.

وأشار المركز إلى أن الحالة التي تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

يأتي هذا في الوقت الذي هطلت فيه أمطار غزيرة على محافظة صمد، وجرت السيول والأودية بأحد المسارحة في جازان جنوب المملكة.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة ومكة المكرمة, يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.