الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد”ينبه: ضباب يؤثر على الرؤية في هذه المناطق حتى الصباح
نادر.. شاهد ماذا فعلت جاموسة مع سلحفاة مقلوبة؟
دراسة تكشف مفاجأة: العين ترى الأحلام خلال النوم
اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
رابطة العالم الإسلامي تُدين هجمات إيران الإرهابية السيبرانية على ألبانيا
بشكل مفاجئ.. رجل يُطلق النار على 3 من أبنائه ويقتل أحدهم بالأردن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الأرصاد”ينبه: ضباب يؤثر على الرؤية في هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد”ينبه: ضباب يؤثر على الرؤية في هذه المناطق حتى الصباح

“الأرصاد”ينبه: ضباب يؤثر على الرؤية في هذه المناطق حتى الصباح
٠١:٠٢:٥٦ ص، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – من تكوّن ضباب على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة عسير، وتشمل “البرك والقحمة “.

الصورة

2 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع”.

الصورة

3 – منطقة جازان، وتشمل “الدرب وجازان وفرسان”.

الصورة

4 – المنطقة الشرقية، وتشمل “البطحاء والعديد وسلوى”.

الصورة

5 – منطقة تبوك، وتشمل “الوجه وأملج وضباء ونيوم شرما”.

الصورة

6 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الشعيبة والقنفذة والليث وثول وجدة”.

الصورة

وأشار المركز إلى أن الحالة التي تبدأ من الساعة الـ 2 من صباح اليوم وتستمر حتى الساعة 8 صباحا، يصحبها تدنٍ في مدى الرؤية.

يأتي هذا في الوقت الذي هطلت فيه أمطار غزيرة على محافظة صمد، وجرت السيول والأودية بأحد المسارحة في جازان جنوب المملكة.

فيما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة ومكة المكرمة, يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الضباب المدينة المنورة تبوك حالة الطقس عسير مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
“الدفاع المدني” ينبه إلى أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق حتى الـ8 مساءً

“الدفاع المدني” ينبه إلى أمطار غزيرة ورياح على هذه المناطق حتى الـ8 مساءً

١١:١٨ ص، الأربعاء، ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢
مرغلاني ينفي إيقاف «الصحة» صرف المزايا والبدلات للأطباء

مرغلاني ينفي إيقاف «الصحة» صرف المزايا والبدلات للأطباء

٠٧:٢٣ م، الجمعة، ٠٧ أغسطس ٢٠١٥
صنعاء.. بين مطرقة اللصوص والمجرمين وسندان ميليشيا الانقلاب

صنعاء.. بين مطرقة اللصوص والمجرمين وسندان ميليشيا الانقلاب

٠٦:٥٥ م، الخميس، ١٣ يوليو ٢٠١٧
«بلدية القوز» تغلق مصنعًا لـ«المنظفات المغشوشة» وتتلف 12 برميلاً (صور)

«بلدية القوز» تغلق مصنعًا لـ«المنظفات المغشوشة» وتتلف 12 برميلاً (صور)

١١:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *