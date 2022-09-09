نادر.. شاهد ماذا فعلت جاموسة مع سلحفاة مقلوبة؟

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في سابقة فريدة، استخدمت جاموسة قرنها في عدل سلحفاة برية مقلوبة لتساعدها على الاستمرار في الحياة.

ويظهر في الفيديو، الجاموسة وهي تحاول أكثر من مرة بقرنها عدل السلحفاة، وكأنها تعلم أنها مقلوبة وأن هذا ليس وضعها الطبيعي.

وبعد عدة محاولات نجحت الجاموسة في عدل السلحفاة، حيث كانا في أرض فضاء.

* جاموسة تنقذ سلحفاة جريحة

ومؤخرا، تسببت سلحفاة جريحة على إحدى السكك الحديد في عرقلة حركة القطار في شرق بريطانيا لعدة ساعات.

وكانت السلحفاة موجودة على خط السكك الحديد الذي يربط كامبريدج بنورويتش في شرق بريطانيا.

يشار إلى أن السلحفاة البرية تتغذى على الحشائش والنباتات والخضروات ولذلك يسهل تربيتها كحيوان أليف.

والسلاحف هي زواحف من ذوات الدم البارد، جسمها محمي بدرقة صلبة، تعيش في اليابسة أو الماء، ولا يظهر منها خارج أصدافها سوى رأسها وذيلها وأرجلها.

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