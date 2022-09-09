رابطة العالم الإسلامي تُدين هجمات إيران الإرهابية السيبرانية على ألبانيا

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دانت رابطة العالم الإسلامي الهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرّضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت مواقع حكومية وخاصّة.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، أعربت فيه عن التضامن مع جمهورية ألبانيا في ما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها من الهجمات السيبرانية الإرهابية التي استهدفت بنيتها التحتية، وتعمّدت الإضرار بمواقع حيوية توفِّر خدمات للجمهور.

وأكدت خطورة مثل هذه الممارسات التخريبية العبثية في الفضاء السيبراني، وأهميةَ تعاون الجميع لضمان الحفاظ على السلوك المسؤول، ومكافحة التهديدات التي تستهدف الأمن والسلامة في هذا الفضاء الحيوي.

في الوقت نفسه، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، ووزير الاستخبارات الإيراني، لمشاركتهما في الأنشطة الإلكترونية ضد واشنطن وحلفائها.

العقوبات شملت وزارة الاستخبارات والأمن الوطني

وأكدت أن العقوبات ضد وزير استخبارات إيران جاءت ردًا على الهجوم السيبراني ضد ألبانيا، وأن أمريكا لن تتسامح مع هجمات إيران السيبرانية ضدها وحلفائها، مؤكدة أن العقوبات الجديدة ضد إيران تشمل وزارة الاستخبارات والأمن الوطني.

المملكة تدين الهجوم السيبراني الإيراني على ألبانيا

فيما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة للهجمات الإرهابية السيبرانية التي تعرضت لها جمهورية ألبانيا واستهدفت البنية التحتية الرقمية، مؤكدة دعمها وتضامنها مع جمهورية ألبانيا فيما اتخذته من إجراءات لحماية أمنها السيبراني.

وقبل أيام، أعلنت ألبانيا أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية هجوم سيبراني عليها، مؤكدة أنها طردت السفير الإيراني وطالبته بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، بعدما أثبتت التحقيقات أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة.

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