دراسة تكشف مفاجأة: العين ترى الأحلام خلال النوم

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن حركات العين السريعة أثناء النوم سببها النظر في عالم الأحلام الذي أنشأه الدماغ، وأنها ليست حركات عشوائية كما كان يُعتقد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، درس فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو خلايا «اتجاه الرأس» في أدمغة الفئران، وهي خلايا عصبية تنطلق في الدماغ فيما يتعلق بالمكان الذي يتجه إليه الحيوان.

عالم الأحلام

ورأى فريق الباحثين أن حركات العين السريعة أثناء النوم سببها النظر في عالم الأحلام الذي أنشأه الدماغ، وفق ما نقلته صحيفة “عكاظ”.

وكانت حالة من الجدل دارت بين العلماء بشأن حركة العين السريعة خلال النوم والتي يطلق عليها اختصاراً REM، منذ أن تم ربطها لأول مرة بالأحلام في عام 1953.

ومنذ ذلك الحين وهناك حيرة بين العلماء حول علاقة حركة العين السريعة خلال النوم والأحلام، حتى حسمت الدراسة الحالية الأمر.

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