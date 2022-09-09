بشكل مفاجئ.. رجل يُطلق النار على 3 من أبنائه ويقتل أحدهم بالأردن

تواصل – وكالات:

أطلق مواطن أردني النار على أبنائه الثلاثة، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين، وذلك في منطقة يرقا، بمحافظة البلقاء، وسط غربي البلاد.

ونقلت صحف محلية بينها “الرأي” أن مصدر طبي أكد أن قسم الاسعاف والطوارئ بمستشفى السلط الجديد استقبل 3 إصابات في حادث إطلاق أعيرة نارية أحدهما لشاب يبلغ من العمر (٢٤) عامًا وصل متوفيًا نتيجة إصابته بعيار ناري بالرأس.

حادث صادم

وأضاف المصدر أن المصاب الثاني (٢٣ عامًا) تعرض لطلق ناري في اليد ما أدى إلى حدوث كسر، مشيرا إلى أنه تم أيضا نقل فتاة تبلغ من العمر (١٧ عاما) مصابة بطلق ناري في الصدر واستدعت حالتها إجراء عملية جراحية عاجلة.

ولم تصرح مديرية الأمن العام في الأردن بأي تفاصيل رسمية، وقال إنها تقوم بالتحقيق في الواقعة.

ومؤخرًا، شهد الأردن جرائم أسرية عدّة من بينها، إقدام رجل على قتل طفلتَيه ودفنهما في محيط منزل العائلة في مدينة الرمثا بمحافظة إربد شمالي البلاد.

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