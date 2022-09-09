الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد”ينبه: ضباب يؤثر على الرؤية في هذه المناطق حتى الصباح
نادر.. شاهد ماذا فعلت جاموسة مع سلحفاة مقلوبة؟
دراسة تكشف مفاجأة: العين ترى الأحلام خلال النوم
اليوم.. تعرف على مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة
رابطة العالم الإسلامي تُدين هجمات إيران الإرهابية السيبرانية على ألبانيا
بشكل مفاجئ.. رجل يُطلق النار على 3 من أبنائه ويقتل أحدهم بالأردن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بشكل مفاجئ.. رجل يُطلق النار على 3 من أبنائه ويقتل أحدهم بالأردن

بشكل مفاجئ.. رجل يُطلق النار على 3 من أبنائه ويقتل أحدهم بالأردن

بشكل مفاجئ.. رجل يُطلق النار على 3 من أبنائه ويقتل أحدهم بالأردن
١٢:٠٣:٢٨ ص، السبت، ١٤ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٠ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

أطلق مواطن أردني النار على أبنائه الثلاثة، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين، وذلك في منطقة يرقا، بمحافظة البلقاء، وسط غربي البلاد.

ونقلت صحف محلية بينها “الرأي” أن مصدر طبي أكد أن قسم الاسعاف والطوارئ بمستشفى السلط الجديد استقبل 3 إصابات في حادث إطلاق أعيرة نارية أحدهما لشاب يبلغ من العمر (٢٤) عامًا وصل متوفيًا نتيجة إصابته بعيار ناري بالرأس.

حادث صادم

وأضاف المصدر أن المصاب الثاني (٢٣ عامًا) تعرض لطلق ناري في اليد ما أدى إلى حدوث كسر، مشيرا إلى أنه تم أيضا نقل فتاة تبلغ من العمر (١٧ عاما) مصابة بطلق ناري في الصدر واستدعت حالتها إجراء عملية جراحية عاجلة.

ولم تصرح مديرية الأمن العام في الأردن بأي تفاصيل رسمية، وقال إنها تقوم بالتحقيق في الواقعة.

ومؤخرًا، شهد الأردن جرائم أسرية عدّة من بينها، إقدام رجل على قتل طفلتَيه ودفنهما في محيط منزل العائلة في مدينة الرمثا بمحافظة إربد شمالي البلاد.

اقرأ أيضًا:

جريمة بشعة تهز مصر.. أحرقوه حيًا في الشارع والسبب صادم

الكلمات الدلالية:
أب يطلق النار أب يقتل أبنائه الأردن الرصاص النار جريمة

مواد ذات صلة

المزيد
المملكة تفوز في انتخابات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «الايكاو»

المملكة تفوز في انتخابات مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «الايكاو»

٠٧:٠٣ م، السبت، ٠١ أكتوبر ٢٠١٦
غزة.. بدء تشغيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر

غزة.. بدء تشغيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر

١١:٤٠ م، الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧
«التعليم» تحث إداراتها على متابعة مؤشرات الأداء وتقارير الاستعداد للعام الدراسي المقبل

«التعليم» تحث إداراتها على متابعة مؤشرات الأداء وتقارير الاستعداد للعام الدراسي المقبل

١٠:٤٧ م، الأربعاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٧
سائق حافلة يستغل عمله في تهريب الخمور من الدمام للرياض

سائق حافلة يستغل عمله في تهريب الخمور من الدمام للرياض

١٢:٥٢ م، السبت، ١٣ سبتمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *