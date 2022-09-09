من باكستان.. “جوتيريش” يدعو لتقديم دعم عالمي للتصدي لكارثة الفيضانات

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في الوقت الذي ارتفع فيه عدد ضحايا الفيضانات بباكستان إلى مقتل 1355 شخصًا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى تقديم دعم عالمي كبير لمواجهة كارثة الفيضانات في باكستان.

وشدد جوتيريش -في تصريح صحفي اليوم عقب وصوله إلى باكستان- على أن المنظمة ستبذل قصارى جهدها لحشد المجتمع الدولي لدعم باكستان في هذا الوضع المأساوي، وذلك بعدما استمع إلى إحاطة بشأن آخر التطورات وجهود الاستجابة التي تقودها باكستان من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري.

وأوضحت السلطات الباكستانية، أن حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة جراء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة منذ منتصف شهر يونيو الماضي، ارتفعت إلى 1355 قتيلاً، وأن إجمالي عدد المصابين قد ارتفع إلى 12722 شخصًا.

تضرر أكثر من 33 مليون شخص جراء الفيضانات

وأضافت أن حصيلة الضحايا في إقليم السند وَحْدَهُ بلغت 542 قتيلاً، وهو أكثر الأقاليم تضرراً، وذلك منذ بَدْء هطول الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات اعتباراً من منتصف شهر يونيو الماضي، التي أدت إلى تضرر أكثر من 33 مليون شخص في أنحاء مختلفة من باكستان، مؤكدة أن الفيضانات أثرت على 160 مقاطعة في البلاد، من بينها 80 منطقة جرى إعلانها كـ”مناطق كارثة”.

6.4 مليون شخص في حاجة عاجلة للمساعدة

وخلّفت فيضانات باكستان أكثر من 6.4 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك 627793 شخصًا في المخيمات، حيث تضرر قرابة مليون و427 ألفا و39 منزلاً، تدمر منها 529 ألفًا و472 منزلاً بشكل كامل.

كما تأثر نحو 1460 مرفقًا صحيًا، منها 432 منشأة صحية تضررت بالكامل و1028 منشأة صحية تضررت جزئيًا، بنحو 10% من إجمالي المرافق الصحية البالغ عددها 14282 منشأة.

وفي وقت سابق، وجهت السلطات الباكستانية، نداء استغاثة حديث ناشدت المجتمع الدولي من أجل استجابة إنسانية كبيرة وعاجلة بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي أسفرت عن 1355 قتيلاً، داعية إلى استجابة إنسانية هائلة لـ 33 مليون شخص تضرروا من الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات مدمرة، حيث تسببت الأمطار والفيضانات في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار.

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