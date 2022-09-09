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الرئيس الأوكراني يعلن استعادة 30 بلدة من القوات الروسية في خاركيف
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الرئيس الأوكراني يعلن استعادة 30 بلدة من القوات الروسية في خاركيف

الرئيس الأوكراني يعلن استعادة 30 بلدة من القوات الروسية في خاركيف

الرئيس الأوكراني يعلن استعادة 30 بلدة من القوات الروسية في خاركيف
١١:٢٧:٥٧ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الأوكراني فلويديمر زيلنسكي، أن قواته استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في منطقة خاركيف.

وأكد نائب مدير عمليات الجيش الأوكراني، أن القوات الوطنية اخترقت الخطوط الروسية في منطقة خاركيف بعمق 50 كيلومترًا.

وأوضح الأمين العام لحلف الناتو، أن القوات الأوكرانية تستعيد مناطق في الجنوب ونرى تغيرا في مسار الحرب، لافتًا إلى أن التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية يؤكد أهمية تقديم المزيد من المساعدات لكييف، مؤكدًا أن القوات الروسية لم تعد قادرة على تحقيق مكاسب إضافية كبيرة بعد تقدمها في  دونباس.

1000 شركة تركت السوق الروسية

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن العقوبات على روسيا أثبتت نجاعتها في مجالات مختلفة وستؤدي حتمًا إلى فشل بوتين، مشيرًا إلى أن العقوبات على روسيا تأتي بنتائج وهناك أكثر من 1000شركة تركت السوق الروسية وواردات موسكو انخفضت.

فيما كشف البيت الأبيض، أن الرئيس بايدن سيجري اليوم محادثات مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة بشأن دعم أوكرانيا، وأن واشنطن ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا ودول مجاورة لها بقيمة 2.8 مليار دولار.

في الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أن بلادها لن تتوانى عن دعم أوكرانيا وننسق مع الحلفاء خلال اجتماع قاعدة رامشتاين لزيادة الدعم لها.

الكلمات الدلالية:
أنتوني بلينكن أوكرانيا حلف الناتو خاركييف روسيا

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