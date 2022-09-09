عمرها لا يتجاوز 10 سنوات.. أبرز شروط تشغيل حافلات النقل داخل مدن المملكة

تواصل – وكالات:

كشفت الجريدة الرسمية بالمملكة “أم القرى” اليوم الجمعة، عن شروط الترخيص لتشغيل حافلات النقل العام داخل المدن والتي كان أبرزها أن الحد الأقصى للعمر الافتراضي للحافلة لا يتجاوز 10 سنوات منذ تصنيعها.

ووفق الجريدة، فإنه من بين الشروط أنه لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص الممنوح لها، إلا بموافقة الجهة المسؤولة عن إدارة المشروع والهيئة.

كما تم الاشتراط ضرورة ألا يزيد العمر التشغيلي للحافلات المستخدمة في النشاط عن عشر سنوات من سنة الصنع.

*غرامة 5 آلاف ريال

وأضافت أنه يجب أن تكون الحافلات مملوكة للمنشأة التي تقدمت للحصول على ترخيص التشغيل بشكل مباشر، أو من خلال عقود التأجير التمويلية؛ على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي للحافلة.

وأكدت الإجراءات على اختصاص مراقب الخدمة بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات أحكام هذه الإجراءات والشروط، وذلك مع مراعاة آلية ضبط المخالفات وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات.

وكشفت الجريدة عن غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال للمنشأة المخالفة للشروط.

وتهدف تلك الشروط رفع جودة خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن من خلال تنظيم النشاط والإشراف عليه، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

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