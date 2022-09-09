قتلى في هجوم مسلحين على محل تجاري بطرابلس اللبنانية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات اللبنانية، أن أشخاصًا مجهولين قاموا مساء الجمعة، بالهجوم على محل تجاري بطرابلس اللبنانية، ما أسفر عن عدد من القتلى والجرحي.

وأوضحت أن المسلحين هاجموا محلًا لبيع الهواتف الجوالات وهم يستقلون دراجات نارية، في محل التل بمدينة طرابلس شمال البلاد، وأطلقوا النار من رشاشات حربية ورموا قنبلة يدوية لم تنفجر.

الضحايا ثلاثة قتلى وجريح

وحسب “سكاي نيوز”، فقد أفاد شهود عيان بسقوط ثلاثة قتلى وجريح، من جراء الهجوم، وتم نقل أحد المصابين وهو في حالة حرجة إلى المستشفى بواسطة جهاز الطوارئ والإغاثة.

وتوزعت الإصابات على مستشفيات المنطقة بين المظلوم والنيني والإسلامي فيما عمل الجيش اللبناني على فرض طوق أمني في المنطقة. ولم تعرف أسباب إطلاق النار حتى اللحظة.

وأوضحت الشرطة، أن المسلحين فروا على دراجات نارية وعمدوا إلى إطلاق النار في الهواء أثناء فرارهم.

وأكد الجيش اللبناني، أنه يعمل على إبعاد المواطنين تمهيداً لتفجير قنبلتين يدويتين موجودتين في مكان إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الحادث قد يكون بداعي السرقة التي تتفاقم في هذه الأيام في البلاد، من خلال عصابات تنتشر على الطرقات وتشهر السلاح في صدور المواطنين.