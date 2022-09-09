عاجل.. ألمانيا تضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخها قادمة من إيران

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الألمانية اليوم، أنها اعتقلت 4 أشخاص في عملية أمنية ضد عصابة تهريب مخدرات إيرانية

وأفاد الإدعاء الألماني، الجمعة، بضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ البلاد مصدرها إيران، مؤكدًا اعتقال 4 أشخاص أحدهم إيراني بعد ضبط أكبر كمية مخدرات مصدرها إيران.

وقال المدعي العام في دريسدن، إن هذه تعتبر أكبر كمية من هذا المخدر تضبط على الإطلاق في تاريخ ألمانيا.

الشرطة الألمانية صادرت نحو 700 كيلوجرام

وأكدت الشرطة الألمانية، أنها نفذت أكبر ضبطية لمخدر الهيروين في تاريخ البلاد بعد أن صادرت نحو 700 كيلوحرام وذلك في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران.

وأوضحت شرطة ومباحث الجمارك، أنها على 700 كيلوغرام من الهيروين في حاوية شحن بميناء هامبورج شمالي ألمانيا.

وبينت الشرطة أنه تم القبض على المنظم الرئيسي للعملية المشتبه به والبالغ من العمر 40 عاما، ويحمل الجنسيتين التركية والصربية، وشخص آخر إيراني يبلغ من العمر 35 عاما، قيل إنه ساعد في تنظيم عمليات النقل في هولندا، كما أن إيرانيا في عمر الأربعين يعد متواطئًا مع الآخرين.

اقرأ أيضًا:

بعد طرد الدبلوماسيين.. شرطة مكافحة الإرهاب الألبانية تفتش سفارة إيران

يأتي هذا على خلفية التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام في دريسدن والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية مكتب مكافحة الجريمة، للاشتباه في قيام عصابات باستيراد المخدرات بكمية كبيرة، مؤكدًا أن المتهمين قاموا بتهريب كميات كبيرة من الهيروين من إيران إلى ألمانيا من أجل توزيعها بشكل أكبر في جميع أنحاء أوروبا.