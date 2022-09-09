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لماذا يتزايد الصداع مع قدوم فصل الخريف؟.. خبير يجيب

لماذا يتزايد الصداع مع قدوم فصل الخريف؟.. خبير يجيب

لماذا يتزايد الصداع مع قدوم فصل الخريف؟.. خبير يجيب
١١:٠٠:٣١ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور بافل خوروشيف، أخصائي طب الأعصاب، أنه يمكن أن يعاني الشخص من تزايد الصداع في الخريف مقارنة بالمواسم الأخرى بسبب انتشار العدوى الفيروسية.

وأضاف: أن “سبب الصداع يكمن في انتشار الأمراض الفيروسية وتسمم الجسم، ما يؤثر في راحة الدماغ، ويمكن أن يسبب الصداع”.

* طرق الوقاية:

وأشار إلى أنه للوقاية من ذلك ومنع حدوث الصداع، علينا عدم التعرض كثيرا للبرد.

وأوضح خوروشيف أن علينا إدراك أن درجة الحرارة في سبتمبر يمكن أن تنخفض إلى الصفر المئوي وخاصة في الفترة الصباحية. فإذا لم يأخذ الشخص هذه المسألة بالاعتبار ويستمر بارتداء ملابس خفيفة كما في الصيف، فإنه سيبرد وقد يصاب بعدوى فيروسية.

ولفت إلى أن تغيير الفصول بشكل عام لا يمكن أن يسبب الصداع، خاصة وأن لدى الإنسان الكثير من الوقت للتكيف، كما أن تقلص ساعات النهار يجري تدريجيا وبصورة سلسة، وليس بصورة مفاجئة.

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الكلمات الدلالية:
التكيف مع الفصول الخريف الصداع تغير الفصول تكيف الجسم جسم الإنسان

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