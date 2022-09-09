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للتوعية بأهميته ومكانته.. السديس يُدَشِّنُ عددًا من البرامج حول المسجد الحرام
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للتوعية بأهميته ومكانته.. السديس يُدَشِّنُ عددًا من البرامج حول المسجد الحرام

للتوعية بأهميته ومكانته.. السديس يُدَشِّنُ عددًا من البرامج حول المسجد الحرام

للتوعية بأهميته ومكانته.. السديس يُدَشِّنُ عددًا من البرامج حول المسجد الحرام
١١:٢٣:١٠ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دَشَّنَ معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم عدداً من برامج ومبادرات الإدارات العامَّة التابعة لوكالة شؤون التوعية الميدانية لموسم العمرة لعام 1444هـ.

وتتمثَّل هذه المبادرات في مبادرة الشؤون الإداريَّة الموحدة التي تهدف لتوحيد الأعمال في جميع الإدارات التابعة للوكالة وكذلك مبادة “الوعي الميداني” التابعة للإدارة العامة للتوعية الرقمية التي تهدف إلى التوعية بمكانة المسجد الحرام وأهمية تعظيمه وتعزيز القيم والأخلاق الإسلامية في نفوس قاصديه ، وذلك عبر برامج بصيرة ، خُلق القرآن ، مبتكر، خدَّام الحرم ، وتستهدف الزوَّار والمعتمرين، والعاملين في المسجد الحرام.

التطويف والمطوفين

كما دَشَّنَ معاليه البرامج والمبادرات التابعة للإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوَّفين المتمثلة في: وليطوفوا، متميّزون، التطويف المجتمعي، دلالة وتبيان ، الكتيب الإلكتروني، إلى جانب تدشين البرامج والمبادرات التابعة للإدارة العامة للتوعية الرقمية المتمثلة في التوعية الذاتية، ريادة ووفادة ، فاتبعوني يحببكم الله، أذكروني أذكركم، صلوا كما رأيتموني أصلي ، العمرة إلى العمرة،.

ودَشَّنَ معالي الشيخ السديس البرامج والمبادرات التابعة للإدارة العامة لشؤون هيئة المسجد الحرام المتمثلة في: محتسبون ، الأسوة الحسنة ، العُمَّار وفد الله ، زدني ، بالحكمة ، تعظيم شعائر الله ، ذكِّــر ، خذوا عنِّي مناسِكَكم.

رفع مستوى الوعي

وبين معاليه أنَّ هذه البرامج التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الزائرين والمعتمرين، تُسهِمُ في نقل صورة مشرقة ومشرفة عن المملكة العربية السعودية وعما تقدِّمه من خدمات عظيمة في الحرمين الشريفين.

وشدد على ضرورة زيادة العمل التوعوي في المسجد الحرام وساحاته وفي جميع المرافق التابعة للرئاسة، معرباً عن تقديره للجهود التي تقوم بها وكالة شؤون التوعية الميدانية والإدارات التابعةِ لها، عبر تقديمهم للعديد من البرامج النوعية التي تهدف لرفع مستوى الوعي لدى ضيوف الرحمن، سائلاً المولى -عز وجل- أن يبارك في الجهود وأن يكتب للجميع دوام التوفيق والسداد.

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الكلمات الدلالية:
التطويف الحرم المكي الزائرين السديس الطواف المسجد الحرام المطوفين المعتمرين مبادرات

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