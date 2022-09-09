مفاجأة.. ماذا قالت «سامسونج» تعليقًا على إصدار «آيفون 14»؟

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غرّدت شركة “سامسونج” عبر حساب رسميّ لها على “تويتر”، تزامنًا مع حدث إطلاق هواتف “أيفون 14″، بعبارة: “أعلمونا عندما يُصبح هاتفكم قابلًا للطيّ!”.

وأطلقت “سامسونج” قد أطلقت في شهر أغسطس الماضي هاتفَي “فولد 4″ و”فليب 4” القابلَين للطيّ، فيما أطلقت “أبل” أمس سلسلة هاتف “أيفون 14” وساعات “أبل ووتش إلترا”.

مميزات آيفون

ومن أبرز الميّزات في هاتف “أيفون” الجديد، إتاحة التراسل عن طريق الأقمار الاصطناعية في الحالات الطارئة، وعند فقدان خط أو شبكة الـ”واي فاي”.

ويتميّز هاتف “أيفون 14 بلاس”، الذي يترقّبه الكثيرون في هذا الوقت من السنة، بشاشة “أوليد” من 6,7 بوصات.

آبل ووتش ألترا

أما ساعة “أبل ووتش إلترا” فتقول “أبل” إنّها مختلفة عن سابقاتها، لأنّها تمتاز بعمر بطارية أطول يصل إلى ستين ساعة، فضلاً عن دقة أكبر في تحديد المواقع عبر الـ”جي بي إس”، إلى جانب عرض الأخبار أثناء ممارسة التمارين الرياضية، والمرونة في الانتقال من قسم إلى آخر.

كذلك، جرى الإعلان عن سمّاعتَي “أبل إيربورد برو 2” الجديدتَين، مع تمكين المستخدم من ضبط الصوت بحركة أكثر مرونة وخفّة، فيما زوّدت بخاصيّة تتيح إصدار صوت عند إضاعة غطاء الشّحن.

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