لأول مرة منذ 33 عامًا.. منفذ جديدة عرعر يفتح أبوابه لاستقبال المعتمرين على مدار العام (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن منفذ جديدة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، الرابط بين العراق والمملكة، أنه فتح أبوابه لاستقبال المعتمرين العراقيين على مدار العام، وذلك لأول مرة منذ 33 عامًا.

المنفذ يودّع الدفعة الثالثة من الحجاج العراقيين بالورود

وقبل أسابيع انتهى موسم الحج، وودّع منفذ جديدة عرعر، اليوم، الدفعة الثالثة من حجاج بيت الله الحرام من جمهورية العراق الشقيقة بالورود.

وكان الحجاج قد منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة في موسم الحج لهذا العام، وجرى توديع ضيوف الرحمن وسط منظومة من الخدمات لإنهاء الإجراءات الجمركية والإدارية التي باشرتها العديد من الجهات الأمنية والخدمية، إلى جانب الجهود التطوعية.

وقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، بتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف على الحجاج العراقيين المغادرين إلى بلادهم عبر منفذ جديدة عرعر.

يأتي ذلك إنفاذًا للتوجيه السامي الكريم، في إطار العناية العظيمة والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة في خدمة القرآن الكريم، واتساقاً مع رسالة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي.

فيما تابع وقتئذ، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، توديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين عن طريق منفذ جديدة عرعر، ووجه ببذل المزيد من الجهود لخدمة ضيوف الرحمن المغادرين، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم، وسرعة إنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم الخدمات بالشكل المثالي من قبل جميع الإدارات الحكومية المشاركة بمدينة الحجاج، والقيام بدورهم على أكمل وجه.

الحجاج يشكرون المملكة على مجهوداتها العظيمة

فيما أعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على ما وجدوه من حفاوة وترحيب، وخدمات متكاملة، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع بالمملكة حكومة وشعبًا.