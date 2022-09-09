دراسة صادمة لدول الشرق الأوسط: «400 مليون شخص سيعانون بسبب المناخ»

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كشفت دراسة مناخية جديدة أن منطقة الشرق الأوسط تزداد احترارًا مرتين أكثر من المعدل العالمي، ما قد يحمل آثارًا مدمرة على شعوبها واقتصاداتها.

وأوضحت أن أكثر من 400 مليون شخص في المنطقة يعانون من خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر، بحسب الدراسة التي أسهم فيها عدد كبير من الباحثين، ونُشرت نتائجها قبل شهرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) الذي تستضيفه مصر.

وبيّنت الدراسة زيادة متوسطة قدرها 0,45 درجة مئوية لكل عقد في منطقة الشرق الأوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط، بناءً على بيانات جُمعت بين عامي 1981 و2019، عندما كان متوسط الزيادة العالمية 0,27 درجة لكل عقد.

معدل حرارة المنطقة سيرتفع بمقدار 5 درجات مئوية

وقالت إنه من المتوقع أن يرتفع معدل حرارة المنطقة بمقدار خمس درجات مئوية بحلول نهاية القرن، وهو ما قد يتجاوز “العتبات الحرجة للتكيف البشري” في بعض البلدان.

وغطت الدراسة المنطقة الممتدة من اليونان إلى مصر، مرورًا بلبنان وسوريا والعراق والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وإيران.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشدة من تغير المناخ فحسب، بل ستكون أيضًا مسهمًا رئيسًا في حدوثه، موضحة أن هذه المنطقة الغنية بالنفط يمكن أن تصبح قريبًا أحد المصادر الرئيسة لانبعاثات غازات الدفيئة، لتتفوق تاليًا على الاتحاد الأوروبي في غضون بضع سنوات.

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