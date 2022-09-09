6 خطوات للحفاظ على صحة الأسنان

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الأسنان من الأعضاء الحساسة للغاية في جسم الإنسان، وأقل ألم فيها قد يؤرق صاحبه بشكل كبير، ويؤثر على حياته، لذا ينصح علماء وأطباء الأسنان بضرورة العناية بها، والاهتمام بنظافتها بشكل دوري.

وحسب ما أورده موقع “ناشونال وورد نيوز”، هناك عادات يجب اتباعها، للحفاظ على سلامة وصحة الأسنان، نقلها “العين الإخبارية” وهي كالآتي:

1- تنظيف الأسنان بشكل صحيح

ربما لا يأخذ البعض مسألة تنظيف الأسنان على محمل الجد، أو حتى يعرفون الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان، وأكدت جمعية طب الأسنان الأمريكية أن الفرشاة الكهربائية تحقق نتائج أفضل، وتزيل تراكم الجير بشكل أكثر فاعلية من الفرشاة اليدوية.

2- استخدام الخيط يوميًا

بحسب الخبراء، يجب استخدام الخيط مرة واحدة يوميًا، حيث يسمح بتنظيف الأماكن التي تتجمع فيها البكتيريا وتسبب رائحة الفم الكريهة.

3- احذر التدخين

يسبب التدخين تسوس الأسنان، بالإضافة إلى أنه يتسبب برائحة الفم الكريهة واصفرار الأسنان، وسرطان الفم. كما أن التدخين يتسبب في تدهور سريان الدم باللثة.

4- تجنب الحلوى

الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من السكر تسبب الضرر للأسنان، وينصح أطباء الأسنان بتجنب الحلوى (بجميع أشكالها)، لأنها تسبب التسوس.

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5- المضمضة يوميًا

يعد استخدام المضمضة ضروريًا في حالات التهاب اللثة، ولا سيما استخدم غسول الفم، حيث يعمل بشكل مشابه للشطف بالماء المالح لتقليل الالتهاب أو حساسية الأسنان.

6- ابتعد عن الحموضة

تضر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحموضة مينا الأسنان، وعندما يحدث ذلك، تُصاب الأسنان بالاصفرار مع مرور الوقت.