أمين عام الأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى هذا الأمر العاجل

تواصل – فريق التحرير:

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم، كوريا الشمالية إلى استئناف المحادثات حول نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق، رحبت الأمم المتحدة بالاتصالات والتعاون المنتظمين بين الأطراف الرئيسة في شبه الجزيرة الكورية، وأثنت على استعداد الأطراف للدخول في حوار مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية دون شروط مسبقة.

تحذيرات من تصعيد كبير للتوترات في المنطقة

وأدان الأمين العام بشدة إطلاق بيونج يانج الصاروخ البالستي الأخير، مؤكدًا أنه وانتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، محذرًا من أن إطلاق الصاروخ بعيد المدى يهدد بتصعيد كبير للتوترات في المنطقة.

في الوقت نفسه، دعا رئيس كوريا الجنوبية إلى استئناف المحادثات بين بلاده وكوريا الشمالية، علاوة على المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأشار – حسب إعلام محلي- إلى ضرورة الاستئناف السريع للحوار بين الكوريتين، وأيضًا بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، معربًا عن أمله في رؤية شبه الجزيرة الكورية، تثبت قوة الحوار والتعاون في تعزيز السلام، مؤكدًا أن إعلان نهاية الحرب بين الجارتين، سيشكل نقطة انطلاق محورية في إنشاء نظام جديد للمصالحة والتعاون في شبه الجزيرة الكورية.

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