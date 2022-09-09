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بعد القمح.. الهند تصدر حظرًا جديدًا على تصدير هذه السلعة الغذائية
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بعد القمح.. الهند تصدر حظرًا جديدًا على تصدير هذه السلعة الغذائية

بعد القمح.. الهند تصدر حظرًا جديدًا على تصدير هذه السلعة الغذائية

بعد القمح.. الهند تصدر حظرًا جديدًا على تصدير هذه السلعة الغذائية
٠٩:٤١:٠٥ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهند، حظر تصدير الأرز، بعد أن زادت الشحنات، بشكل حاد، في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد، بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في أربع ولايات رئيسة منتجة للأرز.

رسوم على الصادرات

وحظرت السلطات الهندية صادرات الأرز المكسور، وفرضت رسومًا بنسبة 20% على صادرات درجات مختلفة من الأرز، حسب “الاقتصادية”.

فيما تحاول الهند، أكبر مصدر للحبوب في العالم، دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدى هطول دون المتوسط للأمطار الموسمية إلى تقليص الزراعة بحسب “رويترز”.

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ارتفاع الصادرات 

فيما صرح مسؤول بوزارة شؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام، أن أسعار الأرز المكسور قفزت 38% منذ بداية العام مع ارتفاع الصادرات خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس إلى 2.13 مليون طن من 1.58 مليون طن قبل عام.

وأضاف: “كانت هناك زيادة هائلة في صادرات الأرز المكسور في السنوات الأربع الماضية”، مضيفًا أن “إنتاج الأرز في البلاد قد ينخفض بما يصل إلى 12 مليون طن في أسوأ السيناريوهات”.

وارتفعت صادرات الأرز الهندية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 إلى 15.25 مليون طن من 14.5 مليون طن في الفترة نفسها قبل عام.

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