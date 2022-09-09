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لهذا السبب.. أوروبا ترفض إصدار أو إلغاء التأشيرات السارية للروس
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لهذا السبب.. أوروبا ترفض إصدار أو إلغاء التأشيرات السارية للروس

لهذا السبب.. أوروبا ترفض إصدار أو إلغاء التأشيرات السارية للروس

لهذا السبب.. أوروبا ترفض إصدار أو إلغاء التأشيرات السارية للروس
١٠:٠١:٠٢ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، أنها أوصت برفض إصدار التأشيرات أو إلغاء التأشيرات السارية للروس حال وجود تهديدات أمنية.

يأتي هذا بعد أسابيع من الضغط من جانب دول أوروبية محاذية لروسيا لمنع مواطنيها من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي بتأشيرات شنجن، حيث اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد على تعليق العمل باتفاقية تسهيل دخول الروس إلى دولهم.

مفوضيةأوروبا تؤكد القواعد الجديدة لإصدار التأشيرات 

وفي وقت سابق من شهر مايو، أصدرت المفوضية الأوروبية توصية تحدد عددًا من التغييرات التي يجب على الدول الأعضاء التي تدير برامج الإقامة عن طريق الاستثمار فرضها من أجل منع المجرمين من الاستفادة منها.

وأكدت أن التغييرات المقترحة، تركز على منع الأشخاص المتورطين في غسيل الأموال والتهرب الضريبي وجرائم أخرى، وكذلك الروس والبيلاروسيين الذين يدعمون الحرب في أوكرانيا، من الاستفادة من هذه التأشيرات.

وأشارت إلى أنه تم حث الدول الأعضاء على مراجعة جميع المستفيدين من روسيا وبيلاروسيا من مخططات جواز السفر الذهبي والتأشيرة الذهبية، للتأكد من أنهم ليسوا جزءًا من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا إصدار التأشيرات المفوضية الأوروبية روسيا

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