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بالفيديو.. كيف تعرَّف العرب قديمًا على المواسم؟.. الزعاق يوضح

بالفيديو.. كيف تعرَّف العرب قديمًا على المواسم؟.. الزعاق يوضح

بالفيديو.. كيف تعرَّف العرب قديمًا على المواسم؟.. الزعاق يوضح
١٠:٠٦:٤٤ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، إن البرد والحر لا يأتيان بشكل مفاجئ، فالبرودة تبدأ من آخر الليل، وتزيد تباعًا، بحركة معاكسة لعقارب الساعة.

أما الحر، فيأتي في أول النهار، حسب ما أورد الزعاق، ويزيد تباعًا متوافقًا مع عقارب الساعة.

فراسة العرب

وأوضح الزعاق أن العرب كان لديهم حس حاد وإحساس عال، فكانوا يقولون، إذا قمت لتصلي الفجر ولمست الماء ووجدته باردًا، تعرف أن موسم سهيل أتى، أما إذا احتبست البرودة داخل الأبنية، وصقيع في باطنها فقد جاءت المربعانية.

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وتابع الباحث الفلكي، أنه إذا تحررت البرودة من داخل الأبنية وانتشرت في العراء، فقد جاء شباط، فبرد المربعانية ينبعث من باطن الأرض، أما برد شباط فيأتي من السماء.

من أين يأتي البرد والحرّ

أورد الزعاق أن البرودة تأتينا من الجهة الشمالية، محمولة عبر الرياح الشمالية، القادمة من سيبيريا، أما الحرارة فتأتي من الجهة الجنوبية، تبعًا لحركة الشمس.

وأورد أنه خلال الأيام المقبلة تبدأ البوادر الشتوية على شمال تركيا والعراق وبلاد الشام، وخلال شهرين يبدأ سكان المملكة في تحسس البرد من الليل.

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الجهات الجنوبية الرياح الشمالية خالد الزعاق سيبيريا معرفة الحرارة والرودة

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