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تتزايد بشكل مخيف.. شاهد لقطات جوية لحرائق غابات كاليفورنيا

تتزايد بشكل مخيف.. شاهد لقطات جوية لحرائق غابات كاليفورنيا

تتزايد بشكل مخيف.. شاهد لقطات جوية لحرائق غابات كاليفورنيا
٠٩:٢١:٣٢ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تستمر سلسلة الحرائق التي شهدتها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ملتهمة كميات كبيرة ومساحات شاسعة من الغابات، حتى وصلت إلى المنازل، مما أدى إلى احتراقها وإجبار سكان بلدات كاملة على الفرار.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات جوية لحرائق غابات كاليفورنيا، حيث ارتفعت النيران والدخان إلى عنان السماء التي تلونت باللون الأسود في مشهد أثار الخوف والذعر بين سكان المنطقة.

أجبرت السكان على الفرار

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن حرائق الغابات المشتعلة وصلت إلى مصنع للأخشاب القديمة، وعدد من المنازل مما أدى إلى احتراقها وإجبار سكانها على الفرار.

وأوضحت سلطات الإطفاء في الولاية، أن الحرائق ازدادت اشتعالًا بسبب الرياح القوية، حيث حولت المنطقة إلى جحيم، ما أدى إلى إحراق المنازل المحيطة، ودفعت إلى إجلاء آلاف الأشخاص من مقاطعة سيسكيو الريفية.

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وقبل أيام، ازداد حجم حريق الغابات الضخم بالقرب من منتزه يوسمايت فى ولاية كاليفورنيا ليلتهم أكثر من 12000 فدان، حيث دمر حريق أوك فاير في مقاطعة ماريبوسا حوالي 6555 فدانًا من الأراضي، ليرتفع الرقم إلى 11900 فدان بنهاية يوم السبت الماضي.

 

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حرائق الغابات حرائق كاليفورنيا مشاهد جوية ولاية كاليفورنيا

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