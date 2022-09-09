الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. في أول خطاب له.. الملك تشارلز يُعلن الأمير ويليام وليًا للعهد
السيولة بالمملكة ترتفع بنسبة 5.78% في 2022 بواقع 2.44 تريليون ريال
بيان عاجل من “الناتو”: الحرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حرجة
“جمعية إنسان” تُكرّم فواز الحربي لجهوده الإعلامية المتواصلة
720 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة و10 شركاء
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. في أول خطاب له.. الملك تشارلز يُعلن الأمير ويليام وليًا للعهد

عاجل.. في أول خطاب له.. الملك تشارلز يُعلن الأمير ويليام وليًا للعهد

عاجل.. في أول خطاب له.. الملك تشارلز يُعلن الأمير ويليام وليًا للعهد
٠٨:٣٠:٤٤ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الملك تشارلز الثالث، أنه سيسير على خطى الملكة إليزابيث، وأنه يجدد عهده بخدمة بريطانيا طوال حياته، مؤكدًا أن الملكة أوفت بعهدها تجاه بريطانيا وأنه سيسير على خطاها.

وفي أول كلمة له، أكد تشارلز الثالث، أن الملكة إليزابيث لم تتخل أبدًا عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات، وأن الملكة الراحلة ساعدت دولاً كثيرة وكرّست حياتها لخدمة شعبها.

تشارلز يُعلن الأمير ويليام وليًا للعهد

وأعلن في خطاب للشعب البريطاني، أن الأمير ويليام أصبح وليًا للعهد، مؤكدًا أن الأمير ويليام سيحمل المهمة التي حملها “تشارلز” على مدار 5 عقود.

وأضاف أنه سيحمل عهد الملكة إليزابيث معه، وأنه فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا، وقيمنا ستظل ثابتة، وأنه يشعر بالأسى لفقدان الملكة إليزابيث.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 97 عامًا

وأشار إلى أنه سيعمل على صون الدستور والالتزام به طوال حياته، وأنه يتعهد بتكريم ذكرى والدته الملكة إليزابيث بـ”خدمة الوطن طوال الحياة”، مؤكدًا أن بريطانيا استطاعت تحقيق التقدم والازدهار، وسيواصل الحفاظ على قيم المجتمع البريطاني.

وبعد عمر تجاوز الـ 96 عامًا، توفيت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به قبل يومين.

الكلمات الدلالية:
الملك تشارلز الملكة إليزابيث بريطانيا ملكة بريطانيا وفاة ملكة بريطانيا

مواد ذات صلة

المزيد
التسوّل في المملكة .. ظاهرة متزايدة بأساليب عصرية وحديثة

التسوّل في المملكة .. ظاهرة متزايدة بأساليب عصرية وحديثة

٠١:٣٨ م، الثلاثاء، ٢٥ مارس ٢٠١٤
«الخدمة المدنية» تنفي تعطل موقعها بسبب «شمعون»

«الخدمة المدنية» تنفي تعطل موقعها بسبب «شمعون»

٠٨:٥٣ م، الخميس، ٢٦ يناير ٢٠١٧
الطائف.. ضبط مواطن اعترض عمل لجنة التعديات وتحديد هوية باقي المتهمين

الطائف.. ضبط مواطن اعترض عمل لجنة التعديات وتحديد هوية باقي المتهمين

٠١:٤١ ص، الخميس، ١٩ نوفمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. عسيري: لا عمليات بالمناطق السكنية وملتزمون بأخلاقيات الحروب

بالفيديو.. عسيري: لا عمليات بالمناطق السكنية وملتزمون بأخلاقيات الحروب

٠١:١٢ ص، الأثنين، ١٤ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *