عاجل.. في أول خطاب له.. الملك تشارلز يُعلن الأمير ويليام وليًا للعهد

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أعلن الملك تشارلز الثالث، أنه سيسير على خطى الملكة إليزابيث، وأنه يجدد عهده بخدمة بريطانيا طوال حياته، مؤكدًا أن الملكة أوفت بعهدها تجاه بريطانيا وأنه سيسير على خطاها.

وفي أول كلمة له، أكد تشارلز الثالث، أن الملكة إليزابيث لم تتخل أبدًا عن التزاماتها حتى في أحلك الأوقات، وأن الملكة الراحلة ساعدت دولاً كثيرة وكرّست حياتها لخدمة شعبها.

تشارلز يُعلن الأمير ويليام وليًا للعهد

وأعلن في خطاب للشعب البريطاني، أن الأمير ويليام أصبح وليًا للعهد، مؤكدًا أن الأمير ويليام سيحمل المهمة التي حملها “تشارلز” على مدار 5 عقود.

وأضاف أنه سيحمل عهد الملكة إليزابيث معه، وأنه فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا، وقيمنا ستظل ثابتة، وأنه يشعر بالأسى لفقدان الملكة إليزابيث.

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وأشار إلى أنه سيعمل على صون الدستور والالتزام به طوال حياته، وأنه يتعهد بتكريم ذكرى والدته الملكة إليزابيث بـ”خدمة الوطن طوال الحياة”، مؤكدًا أن بريطانيا استطاعت تحقيق التقدم والازدهار، وسيواصل الحفاظ على قيم المجتمع البريطاني.

وبعد عمر تجاوز الـ 96 عامًا، توفيت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، الذي أصيبت به قبل يومين.