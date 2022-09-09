الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بيان عاجل من “الناتو”: الحرب بين روسيا وأوكرانيا دخلت مرحلة حرجة
“جمعية إنسان” تُكرّم فواز الحربي لجهوده الإعلامية المتواصلة
720 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين المملكة و10 شركاء
الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع
“النقل” تُعلن انتهاء التوطين بنسبة 100% في هذه الوظائف
بالفيديو.. هل يُمكن تقديم بعض أنواع التمور المُنتَجة علفًا للحيوانات والدواجن؟

الرئيسية

 /

مجتمع تواصل

 /

“جمعية إنسان” تُكرّم فواز الحربي لجهوده الإعلامية المتواصلة

“جمعية إنسان” تُكرّم فواز الحربي لجهوده الإعلامية المتواصلة

“جمعية إنسان” تُكرّم فواز الحربي لجهوده الإعلامية المتواصلة
٠٧:٤٩:٤٧ م، الجمعة، ١٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تلقى الأستاذ فواز بن سليمان الحربي، تكريمًا من “جمعية إنسان” جنوب مدينة الرياض؛ لجهوده الإعلامية المتواصلة مع الجمعية.

وقد عبّر الحربي عن مدى تقديره واعتزازه بهذا التكريم والذي يعده واجبًا نحو وطنه ومجتمعه، وتقدّم بالشكر للجمعية على هذه اللفتة التي لن تزيده إلا مزيدًا من التعاون الإعلامي المستمر لخدمة المجتمع.

وكان الحربي قد بدأ مع الجمعية لإكمال برامج عديدة والمشاركة بها، وخاصة تلك التي تقوم بها الجمعية في الخدمة المجتمعية، ومنها برامج خاصة لعدد من المستفيدين.

 

الكلمات الدلالية:
الخدمة المجتمعية الرياض جمعية إنسان جهود إعلامية فواز الحربي

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة مدير شرطة الطائف اللواء الشهراني

وفاة مدير شرطة الطائف اللواء الشهراني

٠٣:٣٤ م، الأحد، ٢٩ ديسمبر ٢٠١٣
الأمير فيصل بن مشعل يعزي البديوي في وفاة ابنه

الأمير فيصل بن مشعل يعزي البديوي في وفاة ابنه

٠٢:٤٥ م، الثلاثاء، ٢٧ مايو ٢٠١٤
«الطويل» ينال الماجستير في أصول التربية من جامعة الإمام

«الطويل» ينال الماجستير في أصول التربية من جامعة الإمام

٠١:٣٥ م، الجمعة، ١٧ نوفمبر ٢٠١٧
وفاة الشيخ عبدالعزيز الموسى عن عمر يناهز 81 عاماً

وفاة الشيخ عبدالعزيز الموسى عن عمر يناهز 81 عاماً

٠٧:٤٩ ص، الخميس، ٢٤ يناير ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *