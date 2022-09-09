“جمعية إنسان” تُكرّم فواز الحربي لجهوده الإعلامية المتواصلة

تواصل – فريق التحرير:

تلقى الأستاذ فواز بن سليمان الحربي، تكريمًا من “جمعية إنسان” جنوب مدينة الرياض؛ لجهوده الإعلامية المتواصلة مع الجمعية.

وقد عبّر الحربي عن مدى تقديره واعتزازه بهذا التكريم والذي يعده واجبًا نحو وطنه ومجتمعه، وتقدّم بالشكر للجمعية على هذه اللفتة التي لن تزيده إلا مزيدًا من التعاون الإعلامي المستمر لخدمة المجتمع.

وكان الحربي قد بدأ مع الجمعية لإكمال برامج عديدة والمشاركة بها، وخاصة تلك التي تقوم بها الجمعية في الخدمة المجتمعية، ومنها برامج خاصة لعدد من المستفيدين.